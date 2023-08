Era todavía estudiante de primaria en Venezuela, cuando Andrea Carolina Ojeda se mudó a Carolina del Norte junto a su familia. En su transición se encontró con diversos obstáculos, algunos derivados de la barrera del idioma, pero se mantuvo firme y hoy es una destacada estudiante de Ciencias Políticas en Queens University de Charlotte.

Andrea, quien siente pasión por ayudar a otros alumnos inmigrantes a sentirse cómodos en clases, espera convertirse en abogada de inmigración.

“Fui víctima de prejuicios debido a mi raza”

En el 2016, los padres de Andrea, Daisa y Daniel, decidieron dejar su país natal debido a la crisis económica y política, en busca de mejores oportunidades para sus dos hijos (Andrea y Daniel). Aunque sabían que sería un comienzo difícil, porque no hablaban inglés, se mantuvieron firmes. Para ese entonces la joven solo tenía 11 años.

“Cuando llegué a este país yo no sabía hablar inglés y no sabía que iba a ser de mi vida. Entonces, mi primer logro fue aprender inglés en tres meses. Esto fue algo que a mí misma me impresionó. Empecé a ver películas y programas en inglés, porque no entendía nada en clases, quise forzarme a entender, les hacía muchas preguntas a mis profesoras y esto me ayudó a entender el inglés”, comentó a La Noticia.

La impotencia de no poder comunicarse con sus compañeros no solo la hizo sentir aislada, sino que también la hizo víctima de acoso escolar o bullying. Adicionalmente, otro de sus obstáculos fue adaptarse a un sistema educativo “en donde todo es digital”, después de venir de clases en donde se aprende con lápiz y papel.

“Cuando comencé la escuela fui intimidada por todo y fui víctima de prejuicios debido a mi raza. Estaba extremadamente triste hasta el punto que les dije a mis padres que quería volver a casa, con mis amigos y con mi familia. Volver a mi zona de confort, pero en el fondo había una vocecita que me decía que no. Al final, no me di por vencida porque sabía que tendría un futuro realmente brillante, justo donde estaba y después de un tiempo, todos en mi escuela sabían de lo que era capaz”, añadió.

Andrea se convirtió en el apoyo de otros alumnos latinos

La estudiante estaba en un punto en el que dominaba el inglés cuando le pasó una idea por su mente: convertirse en el apoyo de otros alumnos inmigrantes para que ellos no fueran juzgados como ocurrió con ella.

“En la escuela secundaria (Olympic High School), yo quería crear un espacio seguro para los inmigrantes, porque toda la ayuda que recibíamos eran las clases de ESL (inglés como segunda lengua) y necesitamos algo más: un espacio en el que podamos ser nosotros mismos”, recordó

Agregó:

“Hablé con mi maestra para crear un Club Internacional, que fue aprobado por nuestro director. Cuando este fue anunciado, mis amigos y otras personas que venían de otros países me dijeron ‘Andrea, estás a punto de hacer que nuestros cuatro años de secundaria sean inolvidables, gracias por escucharnos’. Allí, supe que había logrado algo grande”.

La dedicación es clave para superarse

A pesar del poco tiempo que Andrea tenía en Charlotte, fue nombrada la mejor estudiante del año 2018-2019 en su noveno grado. “Esto es algo que me hizo sentir que estaba haciendo las cosas bien e hizo a mis padres sentirse orgullosos”, dijo.

Con un promedio de GPA 3.9, Andrea Ojeda es una destacada estudiante de Ciencias Políticas en Queens University de Charlotte. Gracias a su desempeño, este año participó en el programa de Los Modelos de la Asamblea General de la OEA (MOEA) en Washington, representando a Colombia.

“Académicamente, creo que soy una persona que sobresale en cursos difíciles y demuestra pasión por aprender. Siempre he creído que la clave para tener un buen promedio es la determinación y la dedicación que el estudiante tiene a hacer sus tareas. Simplemente, enfocarse en lo que uno hace y no perder ese carril que uno tiene al estudiar”, comentó.

Otra actividad en la cual destaca es como miembro del Equipo de Atletismo y Baile de Queens University.

Andrea Carolina Ojeda en el programa de Los Modelos de la Asamblea General de la OEA (MOEA) en Washington (Foto cortesía: Andrea Carolina Ojeda).

“Me gustaría llegar lejos”: quiere ser abogada de inmigración

Andrea planea culminar sus estudios de Ciencias Políticas en tiempo récord (en el 2024). Para ello, explicó que se levanta todos los días a las 5:30 a.m. para entrenar, luego ir a una clase tras otra, realizar actividades extracurriculares, asistir a entrenamientos de baile y atletismo, además de estudiar para sus cursos.

“Mi sueño y la razón por la cual elegí las ciencias políticas es porque espero convertirme en abogada de inmigración. Quiero tener un impacto grande en la comunidad latina, que sepan que pueden tener justicia, porque vivimos en un mundo donde no todo es justo… Me gustaría llegar lejos. No creo que tenga límites. Tengo muchos logros por cumplir”.

Andrea Carolina Ojeda es ganadora de los Premios Excelente 2023 en la categoría Estudiante del Año (Foto cortesía: Andrea Carolina Ojeda)

Premios Excelente

Andrea Carolina Ojeda es ganadora de los Premios Excelente 2023 en la categoría Estudiante del Año. Este premio será entregado en una elegante gala a celebrarse el sábado 16 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. en el Hilton Charlotte Center City, ubicado en 222 E 3rd St, Charlotte, NC 28202.

Para comprar sus boletos, visite la página de Internet: ExcelenteAwards.com

Noticias de los Premios Excelente que podrían interesarte: