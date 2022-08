Para unos, puede ser desalentador cuando alguien nos dice que no somos capaces de hacer algo, pero para otros, eso se convierte en un estímulo para lograrlo, justamente esto inspiró la historia de éxito de Christian Gallardo.

Él no creyó en imposibles y fue contra los pronósticos en busca de su propósito de ser el dueño de su propia empresa. Con trabajo duro y siendo consecuente con pequeñas acciones, abrió la agencia de seguros Carolina’s 1st Choice Agency, en Charlotte.

No puede negar que tuvo oportunidades que lo encauzaron, pero fue finalmente su enfoque lo que le permitió abrazar lo que hoy tiene y disfruta al lado de su familia multicultural.

Christian nació en Barranco, Lima, Perú. A diferencia de muchas familias inmigrantes, su llegada a Estados Unidos ––hace 34 años––no fue un empujón de necesidad sino de oportunidad. Proviene de un hogar que califica en otras palabras como “económicamente estable”, pero impulsado por mejorar cada día.

En entrevista para La Noticia conocimos que su mamá fue quien dio el primer paso para emigrar. Recuerda que ella hacía negocios, particularmente en Nueva York y Miami, hasta que vio el momento de mudarse a Florida junto a su esposo y sus dos hijos (Christian y su hermana mayor) antes de llegar a Charlotte.

Aunque cualquiera que tenga un negocio sabe que tener el espíritu emprendedor es solo el comienzo. Él supo aprovechar y aprender de cada etapa, desde la más pequeña, que fue el consejo de un amigo:

Y habló sobre los inicios:

Eso fue para Christian más que una voz que lo ayudó a conseguir su empresa un tiempo después:

Y como a veces navegamos por ríos caudalosos, en algún momento las aguas buscan su propio cauce:

“Lamentablemente, como nos pasa a todos, casi, me corrieron, como a 300, 400 personas y ahí se abrió la puerta para venir a Charlotte. Aquí ya estaba mi familia, yo me quedé solo en Miami en ese entonces, toda mi familia estaba aquí. Y dije bueno, quizás es algo nuevo, dejar Miami, venir aquí… y dije, vamos a empezar otra vez”,

Christian recordó la primera empresa donde pudo sentar las bases de su negocio.

Con Allstate Corporate Christian viajó por varios estados dirigiendo algunos proyectos y se ganó el privilegio de recibir apoyo para pagar parte de sus estudios en la Universidad.

“Pero siempre quise tener algo mío como empresario. No quería trabajar para nadie, quería hacer algo por mi cuenta, y algo que me guste. Y el seguro es una industria que casi nadie entiende y conoce: las coberturas, cómo funciona, por qué, cuándo, dónde… dije ‘para allá voy’”.

Ahora Christian es propietario de la agencia de seguros Carolina’s 1st Choice Agency LLC, donde junto a tres personas, trabaja desde hace unos 7 años al servicio de la comunidad.

Antes de llegar a materializar su intención de ser empresario, contó con el impulso de algunas frases que, irónicamente, no lo querían motivar, sino al contrario, le intentaron hacer ver las piedras del camino.

“Una persona que me dijo ‘este negocio es muy duro y empezar como empresario de una minoría, no creo que lo vayas a hacer, ten mucho cuidado’. Y eso me empujó. Yo soy de las personas que cuando tú me dices ‘Christian no lo vas a hacer o es duro’ y me gusta… lo veo como un reto para mí”,

enfatizó.