Elyn Jenkins comenzó a bailar cuando tenía dos años. A los cinco fue aceptada en la academia de Ballet de Charlotte y tras ocho arduos años de esfuerzo, compromiso y constancia logró convertirse en la primera latina en interpretar a Clara, el papel principal del Cascanueces.

La joven de 13 años debutará el papel de Clara en el espectáculo navideño del “Cascanueces” que se llevará a cabo en el Belk Theather desde el viernes 8 de diciembre hasta el sábado 23 de diciembre. Son tres las bailarinas que interpretarán a este personaje principal, sin embargo, Clara, de ascendencia puertorriqueña, es una de las pocas en lograr este rol a su corta edad.

“Yo sentí que con cualquier papel que me dieran iba a estar feliz, pero cuando vi que me dieron el rol de Clara comencé a llorar y no tenía palabras para contarle a mi mamá. Ella estaba preocupada porque vio mi rostro y no sabía si mi reacción era porque me habían aceptado o porque no me habían dado ningún papel, pero era porque no me salían las palabras para decirle lo feliz que estaba”, contó Elyn a La Noticia.