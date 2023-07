Millones de personas llegan a Estados Unidos con la esperanza de tener una vida mejor y cumplir el sueño americano. Adelso Juárez es uno de esos inmigrantes latinos que pensó en trabajar en la construcción, pero un video viral lo llevó a considerar la música.

Adelso llegó desde Guatemala a Estados Unidos y lleva un poco más de dos años en el país. Afortunadamente, su padre ya se encontraba allí, por lo que no le resultó tan complicado encontrar trabajo.

Sin embargo, sí le costó adaptarse a una nueva cultura y a una forma de vida diferente, ya que todo cambió para él en cuanto pisó Estados Unidos.

Además, aseguró que darse cuenta de que tenía que cambiar completamente su vida lo sumió en una intensa depresión, la cual tuvo que trabajar mucho para superar.

" Hubo una depresión que me duró unos 2 años más o menos , fue fuerte porque no podía asimilar que mi vida había cambiado por completo y que a partir de ese momento sería una historia diferente, y dependía de mí si sería bonita o no. A hora estoy un poco mejor, más adaptado , emocionalmente hablando", dijo Adelso tras su llegada a Estados Unidos.

Después de trabajar como maestro en una escuela privada en Guatemala, se dio cuenta de que no podría alcanzar sus objetivos y decidió probar suerte abandonando su país.

Una de las pasiones de Adelso es la música. Desde que estaba en Guatemala y ahora en Estados Unidos, la música lo ha acompañado y ha cantado en el coro, además de que le gusta cantar en todo momento.

"Siempre he estado rodeado de música en la Iglesia, así que es algo que me ha acompañado toda mi vida, pero nunca había sido mi gran sueño. Ahora quiero dedicarme a esto. Siento una gran pasión por la música, me gusta hacerlo, creo que no se me da tan mal y no había sido un gran sueño para mí, pero me he enfocado en ello".