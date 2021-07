Kim Kardashian es una estrella que sabe robar cámara, jamás pasa desapercibida y tal fue el caso recientemente, cuando lució un polémico vestido en el Vaticano.

La estrella de Keeping up with the Kardashians se volvió el titular de medios en todo el mundo tras lucir lo que fue catalogado como un «sexy» vestido en la Santa Sede.

¿Por qué es polémico? Aunque no debería serlo, el vestido causó conflicto en muchas personas, debido a que el Vaticano tiene un estricto código de vestimenta.

En dicho código, se prohiben las camisas sin mangas, el escote, los shorts y minifaldas.

Pero, Kim rompió todas y cada una de las reglas, excepto por… ¿el escote?

La también empresaria lució un vestido blanco, por abajo del talón, pero con encaje y varios detalles traslúcidos y sin mangas.

El Vaticano es una ciudad-estado independiente y el centro de la Iglesia Católica Romana. Está bajo el poder del Papa.

En la ciudad, se promueven atuendos modestos y, si no se cumple con el código de vestimenta, los guardias tienen el derecho a negrar la entrada a la ciudad.

Aquí te dejamos las fotos de Kim Kardashian con su polémico vestido en el Vaticano.

Kim Kardashian visiting Vatican City , June 2021 pic.twitter.com/3cCF4QUsPg — detty (@0ddette) June 29, 2021

También te puede interesar: