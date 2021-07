Kate Gosselin y 4 de sus sextillizos se mudan a Carolina del Norte. La protagonista del reality “Jon & Kate Plus 8” ha decidido vender su casa de Pensilvania en donde se filmó el programa durante muchos años. Ella ha decidido venderla para vivir en un sitio “más familiar”, según reportes de In Touch.

La personalidad de televisión, se hizo famosa cuando en 2007 participó en un programa de reality junto a su entonces esposo, Jon Gosselin. El show se concentraba en los retos de criar a gemelos y sextillizos. El show duró al aire 10 años, con gran éxito, pero en éste también se pusieron al descubierto los problemas que surgieron entre la pareja.

Actualmente Kate vive con 6 de sus hijos, aunque dos de ellos se encuentran en la universidad. Se trata de las gemelas, Mady y Cara, quienes viven en el campus universitario. Por otro lado, dos de los sextillizos, Hannah y Collin, viven actualmente con su padre, Jon Gosselin.

Según información de The Sun, Aaden, Joel, Alexis y Leah son quienes vivirán en Carolina del Norte junto a su madre, mientras que Collin y Hannah se quedarán con su padre.

Kate Gosselin vendió su antigua casa debido a problemas financieros

La actriz de reality shows, vendió su antigua casa a fines de enero en 1.1 millones de dólares. Ella y su ex esposo compraron la residencia en 2008 por 1.8 millones, $214,000 más de lo que ella la vendió.

Una fuente reveló a In Touch que si bien Kate no está «en quiebra», sus finanzas no están del todo bien. «Ella no está trabajando, así que no entran cheques a su cuenta bancaria. Cuesta mucho dinero cuidar de los niños y el estilo de vida al que está acostumbrada. Tener un programa de televisión de éxito tenía muchas ventajas, pero las cosas definitivamente han cambiado. Por eso está buscando vender su casa«, reveló la fuente.