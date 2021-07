Importantes competencias deportivas mundiales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron cancelados en 2020 y reprogramados para el año siguiente debido a la pandemia de coronavirus.

Fue así como el 2021 se convirtió en el gran año para llevar a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, sí 2020, pues a pesar de que se celebrarán este año, las justas mantuvieron el nombre original.

Contrario a la ide romántica emitida en un comunicado por el Comité Olímpico Internacional (COI) de mantener el nombre como un “faro de esperanza para el mundo durante estos tiempos difíciles”, los Juegos Olímpicos mantienen el nombre de Tokio 2020 debido a que las compañías patrocinadoras ya hicieron inversiones millonarias en el evento, por lo que deben recibir el beneficio de mantener sus logotipos, empaques, activos de medios y productos con el nombre.

Entre las marcas asociadas más reconocidas se encuentran: Coca-Cola, Nike, General Electric y Panasonic.

De esta forma, los patrocinadores están respaldados ante el impacto económico de la pandemia, no así el sector turístico como hoteles, restaurantes, bares locales o aerolíneas, que tendrán considerables pérdidas.

Algunas de las empresas como Kellogg Co., Mondelez International Inc., Nike Inc., Liberty Mutual Group Inc. y Ralph Lauren Corp. negociaron la posibilidad de renovar contrato, pues su relación con los Juegos Olímpicos llegaba a su fin en 2020.

Ganancias por Juegos Olímpicos

Desde Río de Janeiro 2016 a Tokio 2020, las ganancias que alcanzó el comité estadounidense por los derechos de patrocinio y licencia ascendieron a los 424 millones de dólares.

Si las negociaciones fallan, las marcas pueden iniciar un litigio para negarse a pagar una vez que hayan dejado de ser expuestas en los Juegos Olímpicos.

En los contratos de patrocinio y eventos existen cláusulas de fuerza mayor ante situaciones imprevisibles o fuera de control de ambas partes.

Una pandemia no entra en las cláusulas de fuerza mayor, pero sí eventos como desastres naturales, guerras químicas y ataques terroristas.

¿Tokio o Tokyo?

Otra pregunta común entre las personas es cómo escribir el nombre de la capital de Japón. A pesar de la romanización correcta del nombre en japonés es Tokyo, el nombre de la ciudad es Tokio en español, alemán, holandés, entre otros idiomas.

Aunque en inglés y otros idiomas se escribe Tokyo .Antiguamente, también se escribía Tokio. En el pasado, la ciudad era conocida como Tokei, Edo o Yedo.

El gentilicio de Tokio es Tokiota.