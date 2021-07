El presidente Joe Biden se reunirá con líderes cubano estadounidenses para discutir las recientes protestas en Cuba, analizar la eventual imposición de nuevas sanciones y la posibilidad de ofrecer internet a la población de la isla.

Al encuentro en la Casa Blanca asistirán Yotuel Romero, uno de los autores de la canción “¡Patria y vida!”, que se ha convertido en una especie de himno de las recientes protestas. También L. Felice Gorordo, CEO de la empresa eMerge Americas; Ana Sofía Peláez, fundadora del Miami Freedom Project, y el exalcalde de Miami, Manny Díaz, entre otros.

A partir del 11 de julio por primera vez desde la década de 1990, miles de cubanos salieron a las calles en La Habana y otras ciudades cubanas para protestar. Sus principales demandas fueron la escasez de productos y los cortes de energía que sufren constantemente.

¿Por qué Internet para Cuba?

El tema del acceso a internet es un tema sensible en Cuba. Incluso días antes de las protestas, desde las redes sociales hubo llamados a manifestarse contra el gobierno, mientras que éste culpó a grupos anticastristas en Estados Unidos de utilizarlas, en particular Twitter, para promover una campaña en su contra, y a esa compañía de no hacer nada para detenerla.

Durante las manifestaciones la población se quedó sin el servicio aunque las autoridades no reconocen explícitamente que fue intencional.

Algunos líderes estadounidenses, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han dicho que la Casa Blanca debería hacer algo para mantener el servicio de internet en Cuba, incluso mediante el uso de globos que sirvan como puntos de acceso de Wi-Fi para la población.

En cuanto a las sanciones la semana pasada el gobierno estadounidense anunció medidas contra el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera. También hacia la Brigada Especial del Ministerio de Interior —conocidos como “boinas negras”—, por participar en los arrestos de los manifestantes tras las protestas.

