Las personas que son detenidas en la frontera con México deben instalar una aplicación llamada SmartLink en sus teléfonos. ¿Qué es y para qué se usa?

La aplicación SmartLink permite a las autoridades seguir los pasos de los inmigrantes detenidos exigiéndoles que envíen un selfie o hagan o reciban una llamada cuando se lo piden.

SmartLink es un producto de BI Inc, una subsidiaria de la empresa de cárceles privadas The GEO Group. GEO, que administra centros de detención del ICE, desistió de responder a preguntas sobre la aplicación, diciendo solamente en un comunicado que "es una forma efectiva de rastrear a los no ciudadanos liberados" a la espera de que se resuelvan sus procesos.

El uso de SmartLink por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, ICE) se incrementó durante la pandemia, cuando muchos servicios del gobierno se procesaron a través de la internet.

Hace unos tres años los detenidos que usaban SmartLink eran alrededor de 5,000. Pero hoy son más de 125,000 personas. El uso busca garantizar que los inmigrantes sin papeles que son liberados se presentan a sus audiencias para determinar su posible deportación.

¿SmartLink, mejor que las tobilleras electrónicas?

Esta es una tecnología que suplanta a las tobilleras electrónicas. Aunque es menos incómoda activistas dicen que obligar a los inmigrantes a usar la aplicación es injusto. Aseguran que muchos pagaron fianzas y quedaron a la espera de que los tribunales de inmigración atiendan sus casos. El problema es que estos tribunales están abrumados por la cantidad de trabajo atrasado que tienen.

Activistas dicen que la aplicación viola la privacidad de las personas y hace que sientan que no están libres. Además, los procesos de inmigración son administrativos, no penales, y la gran mayoría de las personas que tienen procesos pendientes no han sido detenidas.

En una vista legislativa reciente, el gobierno dijo que SmartLink es una opción mucho más barata que la detención de una persona. Cuesta unos $4,36 al día, comparado con los $140 diarios que representan la detención.

SmartLing, de todos modos, puede ser una pesada carga para inmigrantes que llegaron a Estados Unidos huyéndole a persecuciones o que temen que una falla tecnológica les impida contactar a las autoridades cuando les corresponde.