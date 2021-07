Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons y Al Pacino están listos para el lanzamiento de House of Gucci, cinta de la cual dieron a conocer las primeras imágenes.

La cuenta oficial de la cinta mostró a las y los protagonistas de la película dirigida por Ridley Scott (Marte, Blade Runner, Gladiator) y basada en el libro ″The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed″ sorprendiendo a los fans.

A través de las cuentas oficiales de la película, como en Twitter e Instagram, se dieron a conocer cinco carteles con los personajes interpretados por las estrellas.

Las 5 imágenes estuvieron acompañadas del texto ″Stasera″, que se traduce como ″esta noche″, por lo que la gente cree que habrá más noticias al respecto.

House of Gucci: revelan primer poster de Lady Gaga y Jared Leto irreconocible

Una de las imágenes que más sorprendió es la de Jared Letto, quien dará vida a Paolo Gucci, pues luce irreconocible.

House of Gucci está inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci.

De acuerdo con un comunicado, habrá décadas de amor, traición, decadencia, venganza y asesinato.

La historia sigue al director de la casa de modas Gucci, Maurizio Gucci y su exesposa Reggiani (Gaga), así como las secuelas de su muerte, luego de que Reggiani contratara a un sicario para matarlo.

House of Gucci fue filmada en locaciones de Italia y, de acuerdo con Gaga, la filmación habría concluido a inicios de mayo.

La cinta cuenta, además, con la participación de Salma Hayek, Jack Huston y Camille Cottin.

La cinta House of Gucci se estrenará en cines el 24 de noviembre.

