¡Ya puedes ser parte de una aventura de Star Wars a tu gusto! Disney dio a conocer que ‘Star Wars Galactic Starcruiser’, su nuevo hotel sobre la saga creada por George Lucas, abrió sus puertas en Disney World.

En palabras de Disney, ‘es una nueva y revolucionaria experiencia de dos noches en la que tú y tu grupo se embarcarán en una aventura de Star Wars única en su tipo. Es la historia de Star Wars más inmersiva jamás creada.’

La aventura no será barata, el ‘Star Wars Galactic Starcruiser’ es un crucero espacial que costará cerca de 6 mil dólares por dos noches de alojamiento.

Disney dio a conocer que los precios se aplicarán del 20 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2022. Por ejemplo, una cabina estándar para dos personas costará $1,209 por huésped por cada noche, o $4,809 en total por dos noches.

En caso de ser tres personas por cabina, dos adultos y un menor, precio será de $889 por noche o $5,299 por todo el viaje. El costo de la cabina para cuatro personas (tres adultos y un niño), sería de $5,999 o $749 por noche por huésped.

Esos precios variarán de acuerdo a las fechas elegidas o a los tipos de cabinas que se elijan.

‘Es un entretenimiento continuo, inmersivo e interactivo donde las opciones determinan su experiencia, e incluye las comidas, todas ellas con una presentación acorde con el «gusto» interplanetario.’

