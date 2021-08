El gobernador de Texas, Greg Abbott dio negativo a una prueba de COVID-19, solo 4 días después de dar positivo.

Al menos, así lo aseguró el mandatario republicano de 63 años a través de sus redes sociales.

Fue mediante Twitter que el republicano aseguró que fue gracias a la vacuna, por lo que alentó a todas y todos a vacunarse.

I am now testing negative for Covid.



I am told that my infection was brief & mild because of the vaccination I received.



I will continue to quarantine as recommended by doctors.



And, I will keep working on issues affecting Texas.



God bless you all.

And God bless Texas. pic.twitter.com/VOqpUCONKS