Lil Nas X ganó el galardón principal de los MTV Video Music Awards (VMAs 2021) en una ceremonia donde aclamadas estrellas como Justin Bieber y Billie Eilish estuvieron presentes. Esta es la lista de ganadores de la premiación:

La conductora Doja Cat durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Video del año

Lil Nas X: "MONTERO (Call Me By Your Name)".

Mejor rock

John Mayer: "Last Train Home".

Mejor latino

Billie Eilish y ROSALÍA: "Lo Vas A Olvidar".

Billie Eilish recibe el premio "video for good" por "Your Power" en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Mejor coreografía

Harry Styles: "Treat People With Kindness".

Mejor cinematografía

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: "BROWN SKIN GIRL".

Mejor dirección

Lil Nas X: "MONTERO (Call Me By Your Name)".

Mejor R&B

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic: "Leave The Door Open".

Mejor artista nuevo

Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo recibe el premio a la canción del año, por "Drivers License", durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center, en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Mejor alternativo

Machine Gun Kelly ft. blackbear: "my ex’s best friend".

Mejor colaboración

Doja Cat ft. SZA: "Kiss Me More".

Doja Cat, a la izquierda, y SZA reciben el premio a la mejor colaboración por "Kiss Me More" durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Mejor hip-hop

Travis Scott ft. Young Thug y M.I.A.: "FRANCHISE".

Artista del año.

Justin Bieber.

Justin Bieber recibe el premio al artista del año en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el domingo 12 de septiembre de 2021 en el Barclays Center en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP)

Video para el bien

Billie Eilish: "Your Power".

Mejor pop

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon: "Peaches".

Canción del año

Olivia Rodrigo: "drivers license".

Grupo del año

BTS.

Mejor canción irruptiva

Claire Rosinkranz: "Backyard Boy".

Presentación push del año

Olivia Rodrigo: "drivers license".

Mejor K-POP

BTS: "Butter".

Mejor dirección de arte

Saweetie ft. Doja Cat: "Best Friend".

Mejores efectos visuales

Lil Nas X: "MONTERO (Call Me By Your Name)".

Mejor edición

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic: "Leave The Door Open".

