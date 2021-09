La actriz y modelo, Gabrielle Union, confesó que quedó "devastada" y "hecha pedazos" cuando su esposo, el exbasquetbolista Dwayne Wade, tuvo un bebé con otra mujer.

Union y Wade iniciaron su relación en 2008; sin embargo, se separaron por un tiempo en 2013 luego de que Dwayne tuvo un hijo con la estrella de reality shows, Aja Metoyer.

Gabrielle confesó que a pesar de que Wayde le confesó que iba a tener un hijo con otra mujer, su relación se fortaleció después de la noticia.

"En 2013, antes de casarnos, Dwyane tuvo un bebé con otra mujer. No hace falta decir que no estábamos en un buen lugar en el momento en que se concibió ese niño. Pero estábamos mucho mejor cuando finalmente me contó sobre el embarazo. Decir que estaba devastada es elegir una palabra en un estante bajo por conveniencia".

La actriz de “Ser Mary Jane” reveló su amarga experiencia en un estracto de sus memorias llamado “¿Tienes algo más fuerte?”.

El embarazo de Aja Metoyer fue aún más difícil de asimilar para Union, pues ella había sufrido "más abortos espontáneos de los que [ella] podía contar con seguridad".

"La experiencia de que Dwyane tuviera un bebé tan fácilmente, mientras yo no podía hacerlo, dejó mi alma no solo rota en pedazos, sino hecha añicos en polvo fino esparciéndose en el viento", agregó.

Al final, Wayde y Union lograron sus problemas y se casaron en agosto de 2014.

Cuatro años después, la pareja logró traer al mundo a su propio hijo gracias a la subrogación materna. Kaavia James Union Wade, de 2 años, ahora se está criando junto a los hijastros de Gabrielle, Dahveon, de 20, Zaire, de 19, Zay de 13 y Xavier, de 7.

Gabrielle Union aseguró en su libro que el embarazo exitoso salvó su matrimonio.

"Gran parte de lo que hizo que la decisión fuera tan difícil fue que si no me sometía a una subrogación, estaba convencida de que necesitaba dejar ir a Dwyane. Incluso si él no quería, tenía que dejarlo encontrar a alguien que pudiera darle lo que quería".