Gabriela Cámara es una chef mexicana, de las más reconocidas y respetadas.

Con un restaurante en San Francisco, Cámara ha demostrado la forma en que la gastronomía de México ha conqusitado Estados Unidos, pero desde su perspectiva única.

Recientemente Cámara, la chef de Contramar, en Ciudad de México, y CALA, en San Francisco, participó en el programa Uncharted (Sabores Extremos), al lado de Gordon Ramsay, en un capítulo que se transmitió por Nat Geo.

En la serie, Ramsay es guiado por expertos locales para aprender de los platillos tradicionales de lugares como Portugal, Croacia, México, Puerto Rico, Islandia, Texas y Maine.

En La Noticia, platicamos con Cámara, para saber cómo fue su experiencia con uno de los chefs más reconocidos y respetados del mundo.

Gabriela Cámara: chef mexicana conquista Estados Unidos y lleva a Gordon Ramsey por Oaxaca

Durante el episodio en que visitó México, Ramsey fue a Oaxaca, cuya comida es patrimonio inmaterial de la humanidad y quién mejor para guiarlo por este recorrido que Gabriela Cámara.

Quisiera comenzar sabiendo ¿cómo fue el primer acercamiento con Gordon Ramsay y qué fue lo que pensaste cuando se pusieron en contacto contigo?

Lo primero que pensé cuando se pusieron en contacto conmigo es que sería un honor fungir de anfitriona para Gordon Ramsey en el estado de Oaxaca, uno de mis favoritos de México… me pareció divertido, además, que fuera Gordon Ramsey.

¿Qué podrá esperar la audiencia de Nat Geo y de Uncharted al ver el episodio dedicado a México en esta tercera temporada?

La audiencia de Nat Geo y de Uncharted podrá ver en el episodio dedicado a México, maravillas del estado de Oaxaca, uno de los más extraordinarios de la República Mexicana. Y, por supuesto, podrán ver a Gordon Ramsey divertirse a lo largo de sus aventuras culturales/gastronómicas.

¿Ha influido el tener un restaurante en San Francisco en la forma en que ves la cocina mexicana? ¿Cómo ha cambiado o cómo lo has vivido?

Definitivamente ha influido en mí el tener un restaurante en SF en la forma en la que veo la cocina mexicana, pero, mi visión de la cocina mexicana siempre ha tenido la fortuna de ser desde una perspectiva amplia, he sido un poco turista en mi propia tierra y eso te da una perspectiva más objetiva, más abierta.

Siempre he estado muy conciente del efecto o la impresión que la comida mexicana puede tener en los que la prueban por primera vez o en los que no tienen familiaridad con ella.

Desde que abrí Contramar, en 1998, he sido muy conciente del efecto que tiene la comida mexicana en los extranjeros que la prueban. La comida mexicana puede ser o incomprensible o lo más fácil.

Tanto en Contramar, como en mi restaurante de San Francisco, me he especializado en hacer que la comida Mexicana sea accesible para un público no conocedor.

En San Francisco ha sido muy interesante ver el efecto que tiene para los extranjeros el probar comida mexicana fuera del rango de ″lo común″ para ellos. A mí me fascina darles a los no expertos comida auténtica, pero no común y eso ha sido un deleite, porque es maravilloso ofrecer comida de la que la gente quiera comer más.

Durante tu intercambio cultural y culinario con Ramsey ¿qué aprendiste de él y qué crees que se lleva de ti y de México?

Aprendí detrás de las cámaras sobre lo que es ser el celebrity chef que es él.

Es todo un aparato complejísimo que logra con muchísima inteligencia y súper buena planeación aparentar una simplicidad y sencillez ante la cámara que es muy impresionante.

Me encantó ver ese ″aparato″, desde la perspectiva desde la que lo puede ver. Y creo que para él estar conmigo es el tipo de experiencias que lo mantienen plantado en la tierra y le recuerdan todo lo que le gusta del mundo culinario y de la cultura gastronómica, lo cual le permite ser la enorme personalidad que es para todo su público.

Creo que se lleva de México la impresión que la gran mayoría de extrajeros inteligentes y observadores se llevan: que la complejidad cultural y gastronómica es inmensa y que lo que pudo conocer en sus días en Oaxaca fue únicamente la ″puntita del iceberg″, ¡como se dice!

Yo soy de Oaxaca y me encanta que sea el escenario para este capítulo. ¿Qué hace tan especial a la gastronomía de este estado?

La gastronomía de Oaxaca es de las más complejas del país, debido a la complejidad cultural del estado, que tiene 570 diferentes muncipios, diversidad de lengua (16 diferentes) y clima y biodiverdidad.

¿Dirías que Gordon ya puede hacer un auténtico mole oaxaqueño?

Creo que Gordon por lo menos sabe, después de sus días en Oaxaca, cómo sabe un auténtico mole oaxaqueño.

¿Qué proyectos y metas tienes en mente para los próximos meses?

Los proyectos para los próximos meses son básicamente restaurar la vida de los restaurantes que sufrieron tanto durante la pandemia.