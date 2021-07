Reportajes hechos por un consorcio global de medios señala que miembros del gobierno de México fueron clientes de una empresa de tecnología israelí, cuyos servicios fueron solicitados para espiar a periodistas como Carmen Aristegui.

Los reportajes publicados el 18 de julio son parte de una investigación elaborada por Forbidden Stories, una organización asociada al Global Investigative Journalism Network e integrada por periodistas de distintos países que trabajan en medios de comunicación.

La investigación revela que la empresa israelí NSO Group espía periodistas mediante la instalación de un programa malicioso llamado Pegasus. Según uno de lo reportajes, "los teléfonos de al menos 180 periodistas fueron seleccionados en 20 países por al menos 10 clientes".

Entre los 180 periodistas hay profesionales que trabajan para diversas organizaciones, entre ellas The Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde y The Financial Times.

Gobiernos

Forbidden Stories asegura que clientes gubernamentales han solicitado los servicios de espionaje de NSO Group, entre ellos, los gobiernos de México, India, Arabia Saudita, Marruecos y Bahrein.

Forbidden Stories señala que obtuvo una lista superior a 50 mil números de teléfonos que presuntamente fueron seleccionados por clientes de NSO Group para ser blancos de espionaje.

La organización indica que identificó a quién pertenecían más de mil números que serían potenciales blancos de espionaje. Entre los mil número se identificaron los de 180 periodistas, así como los de "defensores de derechos humanos, opositores políticos, empresarios e incluso jefes de Estado" en 50 países.

México

"En enero de 2016, Carmen Aristegui, periodista de investigación en México y fundadora de Aristegui Noticias, comenzó a recibir mensajes con hipervínculos sospechosos luego de que publicara una investigación sobre una propiedad del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto", señala la investigación.

Los hipervínculos presuntamente descargaban el programa malicioso Pegasus para ejercer labores de espionaje contra Aristegui. Según la investigación, los mensajes también fueron enviados a "su hermana Teresa Aristegui, su productora de CNN Karina Maciel y su ex asistente Sandra Nogales".

Otro de los reportajes asociados a la investigación detalla que "los propios carteles de la droga han tenido acceso a herramientas de cibervigilancia a través de funcionarios corruptos" y cita una fuente anónima de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para confirmarlo.

"Este escenario no está fuera de lo común, según un alto funcionario de la DEA que dice que la policía con acceso a la tecnología de vigilancia cibernética se la vende a los cárteles. Los narcotraficantes parecen tener especial predilección por ese tipo de herramientas", dijo el reportaje.

NSO Group responde

NSO Group negó las revelaciones de Forbidden Stories diciendo que se basaban en "suposiciones erróneas". Asimismo, dijo que la cifra de números telefónicos filtrados era un "número exagerado".

"NSO Group niega firmemente las afirmaciones falsas hechas en su informe, muchas de las cuales son teorías no corroboradas", expresó la empresa en una respuesta al consorcio mediático.

"La supuesta cantidad de ‘datos filtrados de más de 50,000 números de teléfono’ no puede ser una lista de números a los que apuntan los gobiernos que usan Pegasus, basada en este número exagerado", le dijo NSO Group a Forbidden Stories.

