Una joven de 16 años se encuentra en estado crítico, luego de recibir disparos en un tiroteo que tuvo lugar la noche de este viernes en Fayetteville.

La Policía informó que, alrededor de las 10:14 PM del viernes, respondieron a reportes de disparos en el área de Stamper Road y McGougan Road.

Poco después, recibieron otro reporte de una joven que había recibido una herida de bala y que estaba siendo trasladada en un vehículo privado.

Los Servicios de Emergencia lograron localizar el vehículo y transportaron a la víctima en una ambulancia hacia un hospital.

Aunque el tiroteo sigue bajo investigación, una investigación preliminar reveló que un grupo de jóvenes se reunieron para pelearse y, durante el altercado, hubo disparos que le pegaron a vehículos y a la víctima de 16 años.

