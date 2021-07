Eugenio Derbez está festejando 9 años de casado con Alessandra Rosaldo. La pareja festejó esta importante fecha con tiernos mensajes en sus redes sociales. En éstos demostraron ambos el mucho amor que se tienen y lo mucho que valoran su relación.

La famosa pareja inició su relación en 2006 y duraron 6 años de novios. El 7 de julio del 2012 se casaron en la Parroquia Regina Coeli en la Ciudad de México. Su boda fue un gran evento que se transmitió en la televisión mexicana. A la boda asistieron los tres hijos del actor, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, al igual que una gran cantidad de personas de la comunidad artística de México.

Después de casarse, iniciaron una nueva vida en pareja al mudarse a vivir a la ciudad de Los Ángeles, California. Años más tarde llegó a su vida la pequeña Aitana Derbez, quien acaba de cumplir 6 años.

Así fueron los románticos mensajes de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Rosaldo fue la primera en felicitar a Derbez en su cuenta de Instagram con éste mensaje:

“¡Feliz aniversario, amor mío @ederbez! ¡9 años de casados! ¿Qué, qué? #enquémomento Contigo siempre. Con nuestras crisis, nuestras fallas, nuestros triunfos, nuestros buenos y no tan buenos momentos, nuestros desafíos, nuestras lecciones, nuestras bendiciones, nuestros tesoros, nuestras historias, nuestras memorias, nuestro camino, nuestra familia, nuestra vida juntos… Contigo siempre”, escribió Alessandra en la red social.

Junto con este sentido mensaje, la vocalista de Sentidos Opuestos publicó una fotografía en la que aparece dándole un tierno beso a su esposo.

Por su parte, el actor hizo lo propio al dejarle un divertido mensaje a su esposa. Éste lo acompañó con un video con fotos de la pareja a través de sus 9 años de matrimonio.

9 años después… compruebo que más vale sapo divertido que príncipe aburrido. Gracias @alexrosaldo por aguantarme siendo más sapo que príncipe. / It just goes to show that 9 years later an adventurous and funny toad is better than a boring prince. Thank you @alexrosaldo for putting up with me being more of a toad than a prince.

Para más noticias, suscríbete a nuestro newsletter