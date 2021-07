Hay varios rumores de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo atraviesan una crisis marital y que se van a divorciar, sin embargo, Vadhir, hijo de Derbez, aclaró en qué estado se encuentra la relación de su papá.

El joven de 30 años fue visto en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionado por la relación de su papá:

"Ah, cabr**. No los he visto en un ratito, pero yo los veo perfecto. Según yo no (se van a divorciar)", aclaró Vadhir sobre los rumores.