La escandalosa novela que han protagonizado el cantante Enrique Guzmán y su nieta, Frida Sofía, tuvo un capítulo más, luego de que el padre de Alejandra Guzmán dijo que desea ver a su nieta en una clínica psiquiátrica.

Guzmán dio esas polémicas declaraciones al programa 'Ventaneando'.

Y es que el cantante está muy enojado tras la demanda que Frida Sofía interpuso en su contra hace unos meses.

La hija de Alejandra Guzmán acusa a su famoso abuelo de abusar de ella cuando era niña.

Sin embargo, Enrique Guzmán aseguró en la entrevista que Frida Sofía no ha ratificado la demanda en su contra porque no tiene pruebas.

'Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. ¿Duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá.'

Guzmán contrademandó a Frida Sofía, pero dijo que no desea meterla a la cárcel, sino a una clínica psiquiátrica.

'Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo: 'Voy a acabar con Alejandra y con la familia', incluyéndome a mí (…), no sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad.'

Guzmán aprovechó la entrevista para disculparse con la familia Moctezuma por haber dicho que la muerte de la media hermana de Frida Sofía había sido por karma.

'Lo que dije no tiene que ver con mi forma de pensar, de sentir y lo siento mucho familia Moctezuma que hayan sido incluidos ustedes en un comentario equivocado y mal hecho de mi parte al final de una conferencia, perdónenme, esa palabra no debí de haberla utilizado .'