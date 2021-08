El Servicio Meterológico emitió una alerta de tormenta severa el 1ero de agosto para la región central de Carolina del Norte, puntualmente en el área sureste del condado de Wayne.

Se espera que los vientos del sistema climático afecten techos y árboles. Las zonas impactadas incluyen a Goldsboro, Mount Olive, Walnut Creek, Seven Springs, Mar-Mac,

Brogden, Cliffs Of The Neuse State Park y Elroy.

La tormenta se ubicaba en la tarde sobre Mount Olive y se pronostica su prolongación hasta las 2:45 p. m.

Severe Thunderstorm Warning including Mount Olive NC, Brogden NC, Walnut Creek NC until 2:45 PM EDT pic.twitter.com/OdkKBFzu6r — NWS Raleigh (@NWSRaleigh) August 1, 2021

