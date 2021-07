Mark A. Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, dio a conocer el temor que tuvo de que hubiera un golpe de estado de Donald Trump luego de haber perdido las elecciones presidenciales el pasado noviembre.

El general preparó toda una estrategia para contener la posible revuelta tras las declaraciones de Trump, así lo dio a conocer a periodistas de The Washington Post.

Milley no fue el único general que se puso alerta por los discursos incendiarios de Donald Trump en pleno cierre de campaña, como lo cuenta en su libro ‘I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year’ (Solo yo puedo arreglarlo: el catastrófico año final de Donald Trump), mismo que saldrá a la luz la siguiente semana.

En dicho libro, Milley dijo a sus subordinados: ‘Podrán intentarlo, pero no van a tener éxito… No puedes hacer esto sin los militares, no puedes hacer esto sin la CIA y el FBI. Nosotros somos los tipos con las armas.’

El libro fue escrito por los periodistas Carol Leonnig y Philip Rucker de The Washington Post.