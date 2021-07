Los artistas de hoy en día tienen como prioridad la versatilidad, antes, tenías que encasillarte en un ritmo o género y si no tenías éxito, morías en el intento, pero la música cambia, evoluciona y no es estática.

Dylan Kenjiro, versatilidad y talento latino en constante evolución

Esto lo entiende a la perfección Dylan Kenjiro, un artista urbano de Los Mochis, Sinaloa que ofrece una propuesta fresca, llena de vigor y con una fusión de ritmos única que le ha hecho ganar miles de fans en redes sociales.

Desde niño, Dylan se interesó por la música y su versatilidad se la debe a toda la fusión de ritmos que han entrado por sus oídos a lo largo de su vida.

“Nunca me visualicé en otra cosa que no fuera música, cuando hablé con mis papás se sacaron de onda, me dijeron el clásico ‘te vas a morir de hambre’, pero me apoyaron. Después estudié guitarra clásica, formé un grupo con compañeros de mi generación, duramos dos años”, explicó Dylan en exclusiva para La Noticia.

A los 18 años, Dylan decidió viajar a la Ciudad de México para estudiar producción musical, además, conoció a Darius Harrison, mejor conocido como “Deezle”, con quien ha formado una dupla para crear nuevas canciones.

The Beatles, Michael Jackson y más, su fuente de inspiración

Además, su hogar fue la inspiración para convertirse en artista, aunque no había una tendencia para escuchar, Dylan supo empaparse de todo y logró crear su propio estilo.

“Conocí a Deezel desde hace dos años, con él he trabajado. Mis influencias son de muchos géneros, a mi me gusta escuchar pop, hip hop, rock, hay muchos artistas que me han influenciado como Michael Jackson, mi papá lo escuchaba, crecí con eso”, explicó.

“De niño escuchaba mucho a The Beatles, música country, porque a mi papá le gustaba mucho esa música, me familiaricé con esos géneros, tuve la escuela de apreciar cualquier género, no importaba que sea banda, pop, música urbana, rap. Drake, The Weekend, Travis Scott es de lo que más escucho”, dijo.

Deezle, parte del éxito detrás de Dylan Kenjiro

Deezle no es un improvisado, ha trabajado con artistas de la talla de Lil Wayne, J-Lo, Chris Brown, Birdman, Rick Ross, Mannie Fresh, Dani Stevenson, DMX, Drake y hasta Kanye West.

“Estoy muy agradecido por haberlo conocido (a Deezle), es alguien que me lleva muchos años de carrera, todos los días le aprendo algo. Ahora en la pandemia componemos a distancia, es un poco complicado porque el es Old School, no es tanto rollo como de conectarse a zoom, es más como de la vieja escuela. Hacer música es un arte y es complicado componer a distancia”, agregó.

“Hay que aprender de las personas que saben más que tú, debes dejarte dirigir y es lo que trato todos los días con él, ya que produce muchos artistas que admiro y me siento agradecido”, expuso Dylan.

Amante de los videojuegos y de los 8 bits

Por otra parte, Dylan es fan de los videojuegos de los noventa, por esa razón, decidió crear un video hecho en 8 bits del sencillo “Bajo el Beat”, el cual es producido por Blake Zúñiga.

“Cuando era niño, mi hermano tenía un Súper Nintendo, para mí fue la primera que vi, hace como tres o cuatro años salió una edición mini y la compré. Me tocó soplarle a los casetes, me gusta mucho el rollo de los 90, la música como la ropa, moda y todo lo que había en esa época”, recordó.

“De ahí nació esta idea, como estábamos en la pandemia, no había oportunidad de grabar con gente, me junté con Blake Zúñiga y me dijo que hicieramos un video animado. Le dije que fuera en 8 bits, aceptó el reto y lo hizo. ‘Bajo el beat’ tiene este mood noventero, el video va a corde al sencillo”, relató.

El sencillo que está promocionando Dylan ahora es “Re Bien”, una canción que muestra los orígenes el del reggaetón pero con el sello distintivo del sinaloense.

“‘Re Bien’ es un género mucho más movido, le pega al reggaetón, la idea es que quería dar algo más movido al público, algo más bailable y que pueda disfrutar, tiene tintes del reggaeton viejito, pero contiene la esencia que me caracteriza y la letra habla de un amor que intenta conquistar un chico, no le hacen caso y le dice que es una mejor opción”, dijo.

Próxima meta, tocar en el Foro Sol y Viña del Mar

Finalmente, Dylan Kenjiro tiene en la mira realizar colaboraciones con diversos artistas, además que sería una nueva faceta en su carrera musical y también cantar en grandes escenarios como el Foro Sol o Viña del Mar.

“Me gustaría llegar a colaborar con J Balvin, porque conecto con su concepto, él tiene un mensaje bastante positivo y significativo con su audiencia. Si es un artista que cante en inglés me gustaría hacerlo con The Weekend, porque es alguien que tiene mucho talento vocal y una gran propuesta”, dijo.

“Me gustaría estar en un Foro Sol, creo que es el escenario más grande para un gran cúmulo de gente y también me gustaría cantar en Viña del Mar, en algún momento representar a México ahí”, concluyó.

