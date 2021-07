¿Quieres disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y un partido de béisbol este fin de semana en Charlotte? Sigue leyendo para saber más sobre este evento.

Diviértete con los Charlotte Knights mientras se enfrentan a Gwinnett en Truist Field esta semana. Habrá fuegos artificiales después del juego el viernes, y el domingo, los niños pueden correr las bases después del juego.

Entradas para el juego de béisbol de Charlotte

Los precios de las entradas oscilan entre $10 y $57 según la ubicación.

Los niños menores de 2 años entran gratis. Sin embargo, los niños sin boleto deben sentarse en el regazo de sus padres o tutores y no pueden ocupar un asiento adicional.

Para reducir el contacto, todos los boletos serán móviles (no se emitirán boletos impresos). Cuando compre sus boletos en línea, asegúrese de seguir las instrucciones para cargar sus boletos en su teléfono o imprimirlos en casa.

Haga clic aquí para comprar boletos.

Protocolos de seguridad

No se requieren mascarillas o cubiertas faciales si está completamente vacunado. Si no está completamente vacunado, se recomienda que use una mascarilla o una cubierta, excepto cuando coma o beba en su asiento asignado.

Se han agregado estaciones de desinfección adicionales en todo el estadio.

Alimentos y bebidas

Truist Field es un estadio de béisbol que no acepta efectivo. Solo se acepta efectivo en Knights Team Store para comprar una tarjeta de regalo de Knights, que luego se puede usar para comprar concesiones y mercadería.

