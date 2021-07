Descubren un nuevo dinosaurio en China: habitó hace 145 millones

Un nuevo tipo de dinosaurio fue descubierto en China y la noticia se ha hecho viral, no solo por el hallazgo, sino por el nombre que recibió.

Esta nueva especie de dinosaurio fue encontrada cerca de la aldea Yuanlin, en la provincia de Sichuán, al sur de China, pero debe su nombre a una popular caricatura japonesa.

El anuncio llegó a través de una publicación hecha en el sitio Journal of Palaeogeography.

Dicha publicación cuenta que se ha hecho el descubrimiento de huellas fósiles que "se distinguen de los morfotipos jurásicos, basándose en una trayectoria muy bien conservada y representa la primera ‘ichnoespecie’ de Eubrontes del Cretácico de Asia".

De acuerdo con el artículo, fue el 10 de julio del 2020 cuando un residente de Yuanlin resguardó una piedra con marcas extrañas, misma que fue reportada a un laboratorio de dinosaurios.

El 15 de agosto, se examinó el sitio de la pista y se hicieron descubrimientos adicionales.

Los autores detallan que fueron 4 pisadas encontradas, cada una de 30 centímetros, por lo que suponen que fueron dejadas por un depredador de unos 4 metros de alto y que habitó en el actual territorio de China hace unos 145 millones de años.

Li-Da Xing, coautor de la investigación, explicó que decidieron darle el nombre a la nueva especie por "uno de los recuerdos más comunes de la infancia para los que nacieron en China en la década de 1980".

El nuevo dinosaurio encontrado en China fue bautizado como Eubrontes Nobitai, en honor al popular Nobita, uno de los personajes principales de Doraemon.

Doraemon fue un manga ilustrado por Fujiko F. Fujio que también tuvo una adaptación como serie animada en la televisión.

Habrá que recordar que Doraemon era un simpático gato que fue enviado del futuro para ayudar a Nobita, un niño de primaria.

