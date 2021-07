Predicciones astrológicas para cada signo del zodiaco durante la semana del 19 al 25 de julio.

Descubre qué esperar según tu signo:

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

ARIES

¿Estás cansado/a de esas partes de tu vida que no ves cambiar, que te aburren? No esperes que los cambios lleguen del cielo y pon los medios necesarios para hacer la magia de tu vida. ¡Es un buen momento para empezar a hacerlo! Lo mejor de la semana: la renovación profunda. Lo peor: dejarte arrastrar por la monotonía. Tus números de la suerte: 85, 13 y 4.

AMOR: Procura pasar más ratos en la intimidad con la persona que está en tu corazón, que parece que estáis demasiado rodeados de ruido… Estos días puede que se te declare quien menos te esperas, y si estás libre, no dejes de aprovechar la ocasión, que puede funcionar bien.

Procura pasar más ratos en la intimidad con la persona que está en tu corazón, que parece que estáis demasiado rodeados de ruido… Estos días puede que se te declare quien menos te esperas, y si estás libre, no dejes de aprovechar la ocasión, que puede funcionar bien. TRABAJO: Volverás a sentirte bien en tu trabajo, entre tus compañeros, porque parece que durante estas semanas alguien ha interferido en tu labor y te ha agobiado. La situación ha cambiado y todo estará en su sitio.

Volverás a sentirte bien en tu trabajo, entre tus compañeros, porque parece que durante estas semanas alguien ha interferido en tu labor y te ha agobiado. La situación ha cambiado y todo estará en su sitio. SALUD: Caminarás feliz y no verás los peligros que acechan, y de alguna manera estarás protegido/a para que no te afecten. Disfruta de una semana de gran energía y salud a tope.

TAURO

Sigue por el camino que vas, que pisas una senda firme… No verás resultados rápidos, pero probablemente estés empezando a transformar cosas importantes dentro de ti. Lo mejor de la semana: Sentir que estás haciendo lo adecuado te dará paz. Lo peor: nada, será una hermosa semana. Tus números de la suerte: 59, 14 y 5.

AMOR: Quizá tengas que esperar un poco más para alcanzar el amor de la persona de tus sueños, pero lo estás haciendo bien, y él/lla se fija en ti, aunque tímidamente. Si tienes pareja, puede que se esté enamorando de ti alguien del trabajo, y tendrás que dejarle clara tu situación.

Quizá tengas que esperar un poco más para alcanzar el amor de la persona de tus sueños, pero lo estás haciendo bien, y él/lla se fija en ti, aunque tímidamente. Si tienes pareja, puede que se esté enamorando de ti alguien del trabajo, y tendrás que dejarle clara tu situación. TRABAJO: Puedes trabajar con una persona que es amiga o pareja, y la relación y el trabajo casarán tan fantásticamente que adelantaréis mucha tarea y lo pasaréis bien. Será una semana divertida en la que descubrirás cosas nuevas sobre ti y sobre esa persona.

Puedes trabajar con una persona que es amiga o pareja, y la relación y el trabajo casarán tan fantásticamente que adelantaréis mucha tarea y lo pasaréis bien. Será una semana divertida en la que descubrirás cosas nuevas sobre ti y sobre esa persona. SALUD: Te centras tanto en darle energía a los demás, que olvidas tu propia salud y necesidades. No es mala idea dejar de pensar en uno mismo continuamente, pero si necesitas hacer algo por ti, hazlo sin dilación y mantente fuerte, que no vaya a fallarte la salud cuando menos lo esperes.

GÉMINIS

Puedes discutir por una tontería con alguien que te importa, y esta discusión puede ser dolorosa para ambos porque os arriesgáis a deciros cosas innecesarias y poco meditadas. Cuida tu lengua. Lo mejor de la semana: La discreción. Lo peor: no pensar en la consecuencia de lo que haces o dices. Tus números de la suerte: 43 y 7.

AMOR: Parece que las cosas te están saliendo justo al revés de como las planeabas, y tendrás que dejar pasar unos días, reposar, meditar, y después retomar tus conversaciones o relaciones, que si no lo haces corres el riesgo de que las cosas se líen más aún. Calma…

Parece que las cosas te están saliendo justo al revés de como las planeabas, y tendrás que dejar pasar unos días, reposar, meditar, y después retomar tus conversaciones o relaciones, que si no lo haces corres el riesgo de que las cosas se líen más aún. Calma… TRABAJO: Quizá pretendas reclamar un dinero que te deben o que tú consideras que mereces, pero tendrás que tomártelo con calma, porque no será tan fácil… Habla con otras personas de tu trabajo y que te digan cómo hacerlo.

Quizá pretendas reclamar un dinero que te deben o que tú consideras que mereces, pero tendrás que tomártelo con calma, porque no será tan fácil… Habla con otras personas de tu trabajo y que te digan cómo hacerlo. SALUD: No te preocupes tanto por tu salud, que no es tan mala como tú lo piensas. Si te sientes mal de verdad ve al médico, pero procura no centrarte tanto en tus propios problemas y avanza con paso firme, que tienes más fuerzas de las que crees.

CÁNCER

Puedes estar satisfecho/a de lo que estás consiguiendo con tu esfuerzo diario, ya que verás la recompensa a la vuelta de la esquina. No compadezcas a quien no lo merece, y dedica tu atención a quien te pide ayuda de verdad. Lo mejor de la semana: La felicidad interior. Lo peor: no fijarse en las injusticias y el dolor ajeno. Tus números de la suerte: 34 y 7.

AMOR: Si has programado algo especial junto a tu pareja, no pienses que tiene las cosas tan claras como tú, que quizá estés dando por sobreentendido lo que tu pareja no ve tan claro. No dudes y pregúntale directamente.

Si has programado algo especial junto a tu pareja, no pienses que tiene las cosas tan claras como tú, que quizá estés dando por sobreentendido lo que tu pareja no ve tan claro. No dudes y pregúntale directamente. TRABAJO: Tendrás pocas ganas de trabajar y preferirás quedarte en tu casa a hacer arreglos, obras o simplemente disfrutar de los momentos de ocio. Si tienes posibilidades, pídete unos días de vacaciones, que te recargarán las pilas.

Tendrás pocas ganas de trabajar y preferirás quedarte en tu casa a hacer arreglos, obras o simplemente disfrutar de los momentos de ocio. Si tienes posibilidades, pídete unos días de vacaciones, que te recargarán las pilas. SALUD: Puede que te afecte a la salud tu relación de pareja, y si no es del todo buena o si estás discutiendo mucho últimamente, te sentirás agotado/a y nervioso/a. Aleja de ti las preocupaciones y disfruta de la semana.

LEO

Vive intensamente y no te preocupes tanto por el que dirán los demás o cómo les sentará lo que estás haciendo, ya que tu vida la compartes con gente, pero lo que decidas lo tienes que aprobar tu solamente. Lo mejor de la semana: Hacer las cosas con la conciencia puesta en ello, sin ponerte trabas tú solo/a. Lo peor: los dolores de estómago, pero puedes evitarlos. Tus números de la suerte: 52 y 7.

AMOR: Será una semana tranquila, casi demasiado, y corres el riesgo de aburrirte o desear estar en cualquier otro sitio. Proponle a tu pareja algo divertido, y si no tienes pareja, sal a ligar, que esta semana te irá bien en los temas de conquista.

Será una semana tranquila, casi demasiado, y corres el riesgo de aburrirte o desear estar en cualquier otro sitio. Proponle a tu pareja algo divertido, y si no tienes pareja, sal a ligar, que esta semana te irá bien en los temas de conquista. TRABAJO: No tendrás ganas de comunicarte con tus compañeros y harás tu trabajo un poco a tu aire, y puede que en unos días tengas que rehacer algo que requería la atención de otra persona. Escucha más y todo irá mejor. Si estás buscando trabajo, recibirás una oferta de un sitio donde ya trabajaste.

No tendrás ganas de comunicarte con tus compañeros y harás tu trabajo un poco a tu aire, y puede que en unos días tengas que rehacer algo que requería la atención de otra persona. Escucha más y todo irá mejor. Si estás buscando trabajo, recibirás una oferta de un sitio donde ya trabajaste. SALUD: Parece que pasarás por un momento inmejorable en el tema de salud, y que si estabas planteándote una dieta o algo que cambiara tu imagen, éste será el momento adecuado para comenzarlo. Recibirás buenas noticias que te harán sentir aún mejor.

VIRGO

Estás haciendo un mundo de algo que en principio no tenía importancia, y el/la más perjudicado/a con esto vas a ser tú mismo/a. Tómate las cosas con calma y no te alteres tanto. Lo mejor de la semana: fijar tu atención en un punto concreto. Lo peor: dejar que los vientos te traigan y te lleven. Tus números de la suerte: 37, 10 y 1.

AMOR: Te pueden ofrecer un viaje fantástico, o incluso tocarte en una rifa o algo similar. No lo dejes pasar, que es una ocasión excepcional para conocer gente nueva, para reír y pasarlo bien, tanto si tienes pareja como si no.

Te pueden ofrecer un viaje fantástico, o incluso tocarte en una rifa o algo similar. No lo dejes pasar, que es una ocasión excepcional para conocer gente nueva, para reír y pasarlo bien, tanto si tienes pareja como si no. TRABAJO: No pierdas de vista tus prioridades y céntrate más, que te pueden echar la bronca con razón. Si estás en periodo de cambio en el trabajo, cuida tus papeles y fíjate bien en lo que firmas.

No pierdas de vista tus prioridades y céntrate más, que te pueden echar la bronca con razón. Si estás en periodo de cambio en el trabajo, cuida tus papeles y fíjate bien en lo que firmas. SALUD: Esta semana la salud se reforzará prácticamente sola, o mejor dicho, por tu actitud positiva y luchadora. Recuperarás algo perdido y hará que te sientas pleno/a.

LIBRA

Busca soluciones en vez de ver solamente los problemas. No te dejes arrastrar por el peso de las decisiones y tómalas con la conciencia puesta, de manera que te hagas responsable de tus pensamientos y tus actos. Lo mejor de la semana: la actividad. Lo peor: dejar reposar las cosas demasiado. Tus números de la suerte: 33 y 6.

AMOR: No dejes que nadie interfiera en tu relación de pareja, que hay algunas personas interesadas en que las cosas no os vayan bien, quizá por pura envidia. Si te gusta alguien y no se lo has confesado aún, procura mantenerlo en secreto, no le vayan a ir contando cosas inadecuadas antes de que tú hables con él/lla.

No dejes que nadie interfiera en tu relación de pareja, que hay algunas personas interesadas en que las cosas no os vayan bien, quizá por pura envidia. Si te gusta alguien y no se lo has confesado aún, procura mantenerlo en secreto, no le vayan a ir contando cosas inadecuadas antes de que tú hables con él/lla. TRABAJO : Te darás cuenta de que lo que tienes que hacer depende de ti, y que aunque haya personas que pretendan ayudarte, quien lo hará en realidad serás tú. No te canses antes de tiempo y termina lo antes posible.

: Te darás cuenta de que lo que tienes que hacer depende de ti, y que aunque haya personas que pretendan ayudarte, quien lo hará en realidad serás tú. No te canses antes de tiempo y termina lo antes posible. SALUD: Si discutes continuamente, si te enojas, si fuerzas las cosas y las situaciones, puedes enfermar. Tómate la vida con más calma, con más alegría, y todo te funcionará mejor.

ESCORPIO

Puede que no veas las cosas muy claras, pero siempre tienes la oportunidad de revisar tu vida y de ver en qué estás acertando y en qué equivocándote. No te engañes a ti mismo/a y te sentirás mucho mejor ante los asuntos que te preocupan. Lo mejor de la semana: sigue tu camino con seguridad. Lo peor: confundir tus opiniones con las de los demás. Tus números de la suerte: 62 y 8.

AMOR: Es preferible que te calles a que digas algo poco conveniente, aunque sea verdad, porque después tendrás que pedir disculpas y habrás causado una herida fácilmente evitable. Demuéstrale a tu pareja cuánto la amas, y no dudes en sorprenderla, que lo agradecerá. Es una buena semana para hacer conquistas.

Es preferible que te calles a que digas algo poco conveniente, aunque sea verdad, porque después tendrás que pedir disculpas y habrás causado una herida fácilmente evitable. Demuéstrale a tu pareja cuánto la amas, y no dudes en sorprenderla, que lo agradecerá. Es una buena semana para hacer conquistas. TRABAJO: Tus compañeros de trabajo te pueden ofrecer salir de copas, o hacer alguna reunión con ellos, pero si tienes pareja tendrás que dejar muy claras tus preferencias y obligaciones para no molestar a nadie. Tendrás ofertas de trabajo de fuera de tu ciudad.

Tus compañeros de trabajo te pueden ofrecer salir de copas, o hacer alguna reunión con ellos, pero si tienes pareja tendrás que dejar muy claras tus preferencias y obligaciones para no molestar a nadie. Tendrás ofertas de trabajo de fuera de tu ciudad. SALUD: Puedes pasar momentos de bajón anímico recordando una separación o a una persona del pasado, así que trata de poner espacio entre tu corazón y el resto de ti mismo/a para que las cosas no te afecten tanto.

SAGITARIO

No pierdas la confianza en ti mismo/a, en lo que haces, que aunque tu vida puede que no sea lo que esperan de ti los demás, a ti te hace sentirte bien y estás siendo bastante consecuente contigo mismo/a. Se feliz y agradece tu consciencia. Lo mejor de la semana: todo será bueno, no habrá quejas. Lo peor: nada, sigue siendo tú mismo/a. Tus números de la suerte: 47, 11 y 2.

AMOR: No discutas por tonterías, que las relaciones se van deteriorando por pequeñas gotas que acaban por colmar el vaso. Tómate la vida con más alegría y serenidad, y todo funcionará mejor. Puedes recibir un regalo luminoso.

No discutas por tonterías, que las relaciones se van deteriorando por pequeñas gotas que acaban por colmar el vaso. Tómate la vida con más alegría y serenidad, y todo funcionará mejor. Puedes recibir un regalo luminoso. TRABAJO: Tendrás que hacer grandes sacrificios en tu trabajo, quizá horas extras no pagadas o esfuerzos que estén fuera de lo habitual, pero merecerá la pena. Si estás buscando trabajo, te ofrecerán algo costoso pero mal pagado, y de ti dependerá aceptarlo o no.

Tendrás que hacer grandes sacrificios en tu trabajo, quizá horas extras no pagadas o esfuerzos que estén fuera de lo habitual, pero merecerá la pena. Si estás buscando trabajo, te ofrecerán algo costoso pero mal pagado, y de ti dependerá aceptarlo o no. SALUD: Quizá te lleves una pequeña desilusión que te afecte al estómago, pero se pasará pronto y verás que no es necesario estar siempre a la defensiva. Relájate y sonríe a la vida.

CAPRICORNIO

No te quejes tanto de las cosas que te pasan y ocúpate tu mismo/a de diseñar tu futuro a tu gusto. Ya sabes que nuestro futuro es el fruto de nuestras acciones del presente. Lo mejor de la semana: Ser consciente de ti mismo/a y de tus límites. Lo peor: Dejar de pensar con cordura y lógica. Tus números de la suerte: 38, 11 y 2.

AMOR: Tendrás que elegir, pero no será fácil. Te darás cuenta de que tu relación de pareja puede mejorar, pero tendrás que hacer esfuerzos, que aunque merezcan la pena, son costosos… Mira a tu corazón y no dejes que la cabeza te guíe en esta ocasión.

Tendrás que elegir, pero no será fácil. Te darás cuenta de que tu relación de pareja puede mejorar, pero tendrás que hacer esfuerzos, que aunque merezcan la pena, son costosos… Mira a tu corazón y no dejes que la cabeza te guíe en esta ocasión. TRABAJO: Quizá no puedas contar con alguien que se ofreció a ayudarte, y en su lugar tendrás que hacer las cosas tú solo/a. Pero no te preocupes, que será más fácil de lo que esperas y te sentirás a gusto contigo mismo/a. Un nuevo trabajo te espera, y quizá te merezca la pena dejar el que tienes…

Quizá no puedas contar con alguien que se ofreció a ayudarte, y en su lugar tendrás que hacer las cosas tú solo/a. Pero no te preocupes, que será más fácil de lo que esperas y te sentirás a gusto contigo mismo/a. Un nuevo trabajo te espera, y quizá te merezca la pena dejar el que tienes… SALUD: Esta semana no te preocupará ni tu salud ni nada que te saque de tus pensamientos circulares… O sea, que estarás tan interesado/a en un tema concreto, que no lo verdaderamente preocupante hará mella en ti.

ACUARIO

Esta semana te harán tomar decisiones sobre tu vida, y casi te verás empujado/a ello, incluso sin plantearte tener que hacerlo. No te resistas a los cambios. Lo mejor de la semana: dar la mano al cambio y sentir como te renuevas. Lo peor: quedarte atrapado/a en los sueños pasados. Tus números de la suerte:57, 12 y 3.

AMOR : No se trata de voluntad ni de cabezonería, sino de unión y comunicación, y si las tienes en cuenta esta semana, tus relaciones de pareja o de futuro sentimental, irán viento en popa.

: No se trata de voluntad ni de cabezonería, sino de unión y comunicación, y si las tienes en cuenta esta semana, tus relaciones de pareja o de futuro sentimental, irán viento en popa. TRABAJO: Cambios en trabajo o en tu manera de hacerlo. Te puedes dar cuenta de que has perdido un tiempo precioso, pero más vale ahora que más tarde. Aprovecha la experiencia.

Cambios en trabajo o en tu manera de hacerlo. Te puedes dar cuenta de que has perdido un tiempo precioso, pero más vale ahora que más tarde. Aprovecha la experiencia. SALUD: Semana fantástica, plena, feliz y satisfactoria a nivel de salud. Parecerá que te han cargado las pilas, y te encontrarás con fuerzas para emprender cualquier empresa que antes te hubiera parecido inalcanzable.

PISCIS

Piensa con calma, no seas imprudente, y deja reposar las cosas, los pensamientos, antes de decidir aceleradamente. Es mejor hacer una cosa bien que varias a medias. Lo mejor de la semana: la calma y la meditación. Lo peor: no te dejes llevar por la melancolía. Tus números de la suerte: 63 y 9.

AMOR: No cuentes tus secretos y sé discreto/a, que no sabes quién te está escuchando y cuáles son sus intenciones, sobre todo si estás jugando en el amor… Parece que te están observando, y puede perjudicar a quien menos culpa tiene.

No cuentes tus secretos y sé discreto/a, que no sabes quién te está escuchando y cuáles son sus intenciones, sobre todo si estás jugando en el amor… Parece que te están observando, y puede perjudicar a quien menos culpa tiene. TRABAJO: Cambia de táctica y en vez de tratar de dominar la situación, observa las cosas con calma y toma decisiones meditadas. Puedes emprender un negocio o recibir compensaciones extra en tu trabajo.

Cambia de táctica y en vez de tratar de dominar la situación, observa las cosas con calma y toma decisiones meditadas. Puedes emprender un negocio o recibir compensaciones extra en tu trabajo. SALUD: Alguien cercano hará las cosas contigo, y esto hará que te puedas relajar y tomarte la vida con más calma. No puedes hacer tantas cosas a la vez, y el hecho de descansar te irá bien.

Este horóscopo de la semana es provisto por: elespejo.com