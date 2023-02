Juan Olivares es director general de una empresa dedicada a la fabricación de cables y conductores eléctricos, pero en octubre del 2022 su vida cambió al enterarse que viajará al Super Bowl LVII en Glendale Arizona no como un aficionado común sino como el ‘Fan Of The Year’ de los Denver Broncos.

Este hombre de 48 años nacido en la Ciudad de México reveló a La Noticia que es fan de la NFL desde que tenía ocho años, en 1988 se enamoró de los Denver Broncos cuando llegaron al Super Bowl contra los Washington Redskins y perdieron 42-10, una de las mayores palizas en la era actual.

A este mexicano le llamó la atención la presencia de John Elway, de los colores, el logo y todo lo que había alrededor de este equipo de Mile High que es parte de la historia de la NFL.

Juan Olivares quiere transmitir la emoción de la NFL a su descendencia

El interés de Juan por la NFL se derivó en la primaria, Juan creció en una familia futbolera, pero le emocionaba más amarrar un sweater o lanzar un bote con papel simulando que es un ovoide con sus compañeros a la hora del recreo.

“Tengo un hijo de seis años, es fan de los Broncos, no hay domingo cuando hay NFL que no vea a mi equipo. Desde hace seis o siete años veo religiosamente a mi equipo, Es una tradición en mi casa ver toda la temporada”, exclamó el Fan Of The Year de los Denver Broncos.

Además, este mexicano pertenece a un club de fans de los Denver Broncos en México, el cual existe desde hace seis años, suelen tomarse una foto oficial cada año y realizan diversas actividades en un restaurante Applebee’s ubicado en Tlalnepantla, al norte de la CDMX y llegaron a un acuerdo para que sea el punto de reunión de esta legión naranja y azul.

“Organizamos también Watch Parties de los partidos de los Broncos, hemos hecho esto por puro amor al arte desde hace cinco años. De ahí comenzó toda la aventura del ‘Fan Of The Year”, Explicó Juan Olivares a detalle.

Juan Olivares recibió un par de boletos para asistir al Super Bwl LVII. | Foto: Juan Olivares.

Además, los Denver Broncos tienen contacto con este club de fans, por lo que suelen realizar actividades con jugadores como Steve Atwater o Bradley Chubb, quienes visitaron México para una convivencia exclusiva con ellos y convivieron con 7,000 fans.

“El concurso de Fan Of The Year tiene tres años contando este, la Liga, en la ceremonia de NFL Honors hace un reconocimiento también al Fan del Año, el cual es una distinción enorme para quien lo gana”, Dijo Juan Olivares.

¿Cómo se elige a un NFL Fan Of The Year?

La NFL elige a 32 'Fans Of The Year', uno por equipo cada año, es decir hay un representante de cada uno y de ellos saldrá el ‘Ultimate Fan’, el cual ganará un trofeo y el reconocimiento de todo el público por ser el más grande aficionado de la liga ese año.

Juan fue elegido por la cuenta en español de los Denver Broncos, una distinción única, ya que es el único mexicano entre los otros elegidos que peleará por ser el ‘Ultimate Fan’ de la NFL.

“Es una convocatoria que hace la NFL, me nominaron y luego la NFL me envió una liga donde tuve responder un cuestionario larguísimo, realice un ensayo de por qué le voy a mi equipo, desde cuándo, cómo demuestro ser fan, si tengo un ritual, un amuleto, me tarde´como dos horas en contestar” recordó Juan.

Además, Juan ha hecho sacrificios económicos con tal de ver a su equipo en Denver, para él, el costo se eleva tres veces más si quieres asistir como fan desde México,pero para él no ha importado este detalle.

Una vez que respondió a detalle, Juan tuvo que esperar algunas semanas pero nunca le mencionaron que estaría concursando para ser el Fan del Año de la NFL. Una vez que pasó el primer filtro, la Liga volvió a enviarle otro formato, el cual era aún más largo y lo envió después de pasar varias horas respondiendo.

Octubre del 2022, una llamada que cambió la vida de Juan Olivares

En octubre del 2022, Juan recibió una llamada de un vocero de la NFL donde le informaron que era el Bronco Hero. Primero pensó que sólo era un reconocimiento común del equipo para algún fan. Ahí, le informaron que le pagarían el avión, el hotel y un boleto para ver el juego entre los Denver Broncos y New York Jets.

“Fui al juego, ahí, Marisol Villagómez, quien es la que lleva el marketing para México de los Denver Broncos. Nos dieron un recorrido por el estadio, le dieron acceso al campo y me dijeron que iba a estar en el túnel”, explicó Juan.

Una vez que llegara la primera pausa del juego, Juan entraría al campo de juego y el sonido local lo llamaría para reconocerlo como el 'Bronco Hero', este era un sueño hecho realidad pero lo mejor estaba por venir.

“Una vez que estuve en el campo, estaban pasando las fotografías que había subido, pero el sonido local dijo de pronto, ‘lo que no sabe Juan es que es nuestro nominado a Fan Of The Year y se ganó unos boletos para el Super Bowl. Ahí salió Dennis Smith con un jersey que tenía un parche especial que me reconocía como el Fan del Año”, Explicó Juan Olivares a La Noticia.

Juan nunca entendió que la convocatoria era en realidad para elegir al ‘Fan Of The Year’, entre tantos procesos, sólo creyó que era parte de algo que le cambiará su vida.

Este es el jersey oficial del NFL Fan Of The Year que recibió Juan Olivares. | Foto: Juan Olivares.

¿Qué privilegios tiene el 'NFL Fan Of The Year'?

El premio consiste en un viaje todo pagado para el Super Bowl incluye vuelos, comidas y hospedajes. Aún no sabe en qué zona del State Farm Stadium estará, pero no le importa saber, ya que es un afortunado entre millones de personas que quieren asistir, además de ser el único latino que está entre los finalistas.

Además, Juan podrá entrar a la Red Carpet del NFL Honors, la cual se hace tres días antes del Super Bowl, donde va la crema y nata de la NFL. También, les organizaron zooms con el comisionado Roger Goodell, con tres ex jugadores y directivos de la Liga.

Además, les darán una explicación especial de cómo funciona la NFL tras bambalinas, desde la organización de un partido hasta cómo montan el Super Bowl, un privilegio del que pocos gozan en vida.

Él llega el 9 de febrero y regresará el 13 de febrero, serán cuatro días que cambiarán completamente su vida.

“Todavía no me cae el ‘veinte’ de lo que voy a vivir, conocer el estadio y ver todo lo que hay detrás de la Liga que tanto me gusta. Me llegaron mensajes de amigos, de mi familia", agregó el afortunado mexicano.

De esta forma, Juan Olivares cumplirá un sueño que nunca tendrán millones de mexicanos que son fans de la NFL, ver desde las entrañas un Super Bowl y cómo se maneja la Liga desde adentro.