Un evento especial se realizará en Arabia Saudita, Elimination Chamber definirá el camino a WrestleMania, donde varios de los ganadores asegurarán estar en el evento magno.

En esta ocasión se ponen en juego campeonatos y también oportunidades para disputar los mismo. Preparando el camino para aparecer en el evento mago de WWE.

Resultados Elimination Chamber 2022

Rey Mysterio abrió las acciones del evento al vencer a The Miz en una lucha mano a mano, donde estuvo acompañado de su hijo Dominik.

Luchas por realizarse

Campeonato de WWE

Bobby Lashley vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Campeonato Femenil de RAW

Becky Lynch vs. Lita

Campeonato de parejas SmackDown

The Usos vs. The Viking Raiders

Campeonato Universal de WWE

Roman Reigns vs. Goldberg

Lucha para buscar retadora del Campeonato de RAW

Liv Morgan vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H.

Ronda Rousey y Naomi vs. Charlotte Flair y Sonya Deville

Drew McIntyre vs. Madcap Moss