Consciente de que el número de futbolistas que logran consolidarse en la Liga MX es muy bajo, Carlos Andrés Fernández Valenzuela decidió probar suerte en Estados Unidos.

El jugador mexicano, de 20 años, aceptó la propuesta que le hizo Be One Sports & Edu, al llevarlo a Carolina del Norte con la Universidad de High Point.

El nacido en Sonora, México, recibió una beca por parte de esta empresa creada por personas que vivieron la experiencia de ser un estudiante-atleta, misma que intenta aprovechar sin dejar de lado el sueño de toda su vida.

“Tenía ganas de estar en un lugar mejor, quiero debutar en primera. Desde chiquito me levantaba con la convicción de que yodo era un proceso para cumplir mi sueña”, señala el mexicano en la cuenta oficial del Club Puebla.

Fernández Valenzuela pertenecía a la institución del Puebla, donde formaba parte del equipo de la categoría sub-20 a la espera de una oportunidad en el máximo circuito.

¡Nuestro canterano consiguió una beca deportiva en la Universidad High Point de North Carolina!🎓🏫



Gracias a @BeOneSportsEdu, @cacofv se fue a los 🇺🇸 a estudiar y cumplir su sueño de ser jugador profesional ⚽️😉#LaFranjaQueNosUne🎽

“Me tocó recibir esta oportunidad de Be One, es una oportunidad que no podía decirle que no”, aseguró el centrocampista.

El futbolista mexicano se encuentra estudiando marketing en la Universidad de High Point, donde busca abrirse puertas en caso de que no resulta su aventura en el fútbol.

“Be One se dedica a chavos de fuerzas básicas que jueguen fútbol y quieran tener la oportunidad de agarrar una beca en Estados Unidos”.

“A mí me contactaron por Instagram, quería llegar a primera en Puebla, cuando respondí el mensaje me empezaron ayudar con todo”, valoró el sonorense.

Por último, el también exjugador del Club León, le recomendó a “los jóvenes que están tomando la decisión de ser futbolista o dedicarse a los estudios, que valoren todo el sacrificio y vean si valió la pena. En mi caso estar en Carolina del Norte es un privilegio muy grande”.

Aunque no logró debutar en primera división, el equipo de México lo tiene como un referente que sirve de motivación para nuevas generaciones con la intención de compaginar el éxito deportivo con los estudios.