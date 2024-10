Este domingo 29 de septiembre se llevó a cabo la segunda jornada de eliminatorias, donde el clima competitivo se intensificó en las distintas divisiones del torneo. Los equipos se enfrentaron con determinación, buscando asegurar su lugar en las semifinales.

Duelo de gigantes en Primera División

En Primera División, Queen City se destacó al vencer a Shoot’n Starz en dos partidos, asegurando así su lugar en las semifinales. GBG, por su parte, también se impuso a LTS, lo que provocará un emocionante enfrentamiento entre Queen City y GBG en la próxima ronda.

Una de las sorpresas de la jornada fue Until the Last Breath, quien logró una victoria inesperada frente a los segundos en la tabla de posiciones, Los G4. Desde el séptimo puesto, Until the Last Breath demostró que no se puede subestimar su potencial. Además, KTSE sorprendió al eliminar a los actuales campeones, Gauchos. Así, KTSE y Until the Last Breath se enfrentarán en las semifinales.

Intensidad y empates en las eliminatorias

En Segunda División A, la emoción no faltó. Los Domis y Bluemoon empataron en su serie, mientras que Raptors y Rhinos llevaron su duelo a extremos. En un segundo partido lleno de adrenalina, Rhinos mostró una notable determinación, logrando la victoria tras dos tiempos extras, lo que los clasifica a la siguiente fase.

En Segunda División B también hubo sorpresas. Caballeros y Regenerados eliminaron a los equipos Venezuela y Los Chamos, respectivamente. Así que en la próxima ronda se verán las caras. En otro duelo, San Miguel se impuso a Jack City en un tercer y decisivo partido, demostrando su capacidad de lucha. Ahora, San Miguel avanzará a las semifinales para enfrentarse a Aces.

Finalmente, en Segunda División B1, Halcones logró eliminar a Carmelitos, ganando dos de tres partidos. En un enfrentamiento reñido, Hidalguenses y Raza Unida empataron su serie, y el equipo que salga victorioso se medirá contra Halcones en las semifinales.

En el otro lado extremo, Jaguares venció a NYA Hooper con un par de victorias, mientras que Lobos se impuso a San Antonio en su tercer partido. De esta manera, Lobos se preparará para enfrentar a Certified Hoopers, buscando un lugar en las semifinales donde podría cruzarse con Jaguares.

