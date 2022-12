Uno de los encuentros más esperados en la temporada de la Liga CIBA era el de All The SMoke vs. Assassins, dos equipos que son letales a la ofensiva y ambos dieron un tremendo espectáculo en la duela.

Assassins eliminó a uno de los favoritos del torneo en la Liga CIBA

Así, Assassins y All the Smoke se enfrentaron en su segundo partido de Semifinales, donde el segundo llegó con ventaja en triunfos.

Pero en el segundo partido, el equipo Assassins luchó por continuar en el camino al campeonato y mantuvo una diferencia de puntos que All The Smoke no pudo superar, por lo que se fueron a un último partido para decidir quién iría a las semifinales.

En un tercer juego cerrado, Assassins terminó de marcar dos puntos que determinaron su victoria y lograron ganar por diferencia de cuatro puntos y avanzar a la Final.

El equipo Playmakers logró una victoria y avanzó a la Final tras derrotar a Los G4, una de las sorpresas del torneo.

De esta forma, la Final será entre el equipo Assassins, quienes buscan mantenerse como Campeones de esta categoría.

Podría interesarte: Así se jugaron los Playoffs en la Liga CIBA; All The Smoke va para Campeón

Otros resultados de Semifinales en la Liga CIBA

Por otra parte, en la Segunda División A, el equipo Domirriqueños logró eliminar a Ravia en su segundo partido, avanzando así a la Final del Campeonato.

En otro duelo, Reece G y Concord Swarm necesitaron irse a un tercer partido para decidir quien enfrentará a Domirriqueños, avanzando el segundo.

En la Segunda División B, en el grupo 1, Viramontes en su tercer juego eliminó al equipo Hidalgo y jugó su primer partido contra Metales, quienes ganaron este primer partido venciendo a Viramontes con 57-36, una de las palizas de la semana.

En la Segunda División B en el grupo 2, Lucha Brothers eliminó al equipo Monstar en su tercer juego y posteriormente jugaron el primer partido de la final contra Sinag, equipo que no pudo contener a la ofensiva rival.

El próximo domingo habrá la coronación de cuatro campeones de esta temporada en la Liga CIBA, por lo que se invita a todos los fans del basquetbol a apoyar a sus equipos.