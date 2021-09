¡Superman en su versión más intensa! DC ha explotado la historia de 'Injustice' en los cómics y los videojuegos y ahora liberó el primer avance de la serie animada.

'Injustice: God Among Us' marcó un antes y un después en los videojuegos de DC hace ocho años y ya cuenta con una secuela.

Muchos fans se rindieron ante la historia de un Superman muy diferente al que todos conocen.

El sitio web IGN fue el encargado de liberar el primer avance de Injustice de DC en el que vemos a un Superman desquiciado gobernando la Tierra.

La historia de Injustice

Un plan de El Guason conducen a la muerte de Lois Lane y la destrucción total de Metrópolis en una realidad alterna.

Superman, enloquecido por haber perdido a su esposa y su hijo por nacer, decide tomar el control del mundo entero por su propio bien.

Es entonces que Batman lidera una rebelión para liberar a la Tierra del gobierno autoritario de Superman.

El elenco de voces en inglés incluye a Justin Hartley (Smallville, This is Us) como Superman, Anson Mount (Star Trek Discovery, Hell on Wheels) como Batman, Gillian Jacobs (Community) como Harley Quinn, Kevin Pollak (The Usual Suspects) como El Guasón y Jonathan Kent, y Janet Varney (La leyenda de Korra, Stan Against Evil) como Wonder Woman.

Será el 19 de octubre del presente año el día que Injustice llegue en 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack, Blu-ray y Digital, el cual está inspirado en el juego de NetherRealm Studios Injustice: Gods Among Us y la novela gráfica de DC basada en el juego Injustice: Gods Among Us: Year One de Tom Taylor.