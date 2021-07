Para verte feliz y verte sonreír no hay nada que D.O de EXO no haría y es que el cantante surcoreano consintió a sus millones de fans con una canción completamente en español: Si Fueras Mía.

El tema de Kyung-soo, el nombre del artista, forma parte del debut oficial de Empathy, su primer mini álbum como solista.

El primer mini álbum de D.O, de EXO incluye 8 canciones: Rose, I’m Gonna Love You (con Wonstein), My Love, It’s Love, Dad, I’m Fine, Rose (en inglés) y Si Fueras Mía, que es una traducción de It’s Love.

″Cuando escuché por primera vez esas canciones, las pistas guía estaban en inglés y español, pero la letra y las vibraciones me parecieron geniales, así que quise cantarlas para todo el mundo″, aseguró D.O.

El artista ya había dado un adelanto de la canción hace unos días, aunque en coreano, por lo que los fans que hablan español se emocionaron con esta sorpresa pensada específicamente para ellos.

D.O de EXO sorprende con canción en español: Si Fueras Mía

Si aún no la has escuchado, puedes encontrar el mini álbum completo de Empathy aquí.

Estamos seguros de que la letra romántica te encantará.

Al presentar su canción, los millones de fans de D.O reaccionaron al tema y dejaron muy buenos memes en redes sociales.

Se dieron cuenta de la pronunciación del español de kyungsoo??? Es que realmente le salió tan natural al cantar si fueras mia, todo bien hace este hombre lo amo mucho — cele | 공감🌹 (@NEM0CHINGU) July 26, 2021

Kyungsoo: si solamente fueras mía los lugares que te llevaría



Fandom hispanohablante: pic.twitter.com/OtzYrcC8g5 — 🌈• Aırın •🌈💫🪐𝖱𝗎𝗇𝖺𝗐𝖺𝗒🪐💫 (@ByunNanami) July 26, 2021

Yo al escuchar a Kyungsoo cantando en español ,

"Si fueras mía" pic.twitter.com/e0xRxdGvWv — Astrid Stephanie Huarancca Lindo (@HuaranccaLindo) July 26, 2021