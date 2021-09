Dicen que recordar es volver a vivir y recientemente Chris Perez puso en práctica esto al mostrar una foto nunca antes vista de Selena Quintanilla.

Y es que el viudo de la reina del Tex-Mex reveló que incluso él desconocía de la existencia de esa foto, en la que claro, aparecen juntos.

Habrá que recordar que Chris Perez y Selena tuvieron un romance cuando estaban juntos en Selena y Los Dinos, el amor fue creciendo y se casaron el 2 de abril de 1992.

En la imgen se puede ver a Selena y a Chris sonrientes e incluso coordinados en el color de su ropa, dejando a la vista el evidente amor que se tenían.

Esta no es la primera vez que Chris comparte fotos con Selena, pues recuerda a su esposa y reina del Tex-Mex de manera constante.

Aquí te dejamos la foto nunca antes vista de Selena Quintanilla que Chris Perez compartió.

Tan solo hace unos días, a través de su cuenta de Twitter, Chris anunció que llegó a un acuerdo con la familia Quintanilla, luego de haber atravesado por problemas legales.

Good news! I have amicably resolved my legal dispute with the Quintanilla family. Now that these issues are behind us, going forward, my hope, and the hope of the Quintanilla family, is for us to work together to continue to honor and celebrate the legacy of Selena.