Hay varias cosas que probablemente no conocías de Xavier López, Chabelo, y una de ellas es que el comediante estuvo a punto de particioar en unos Juegos Olímpicos, pero no pudo porque no tenía dinero, según él mismo lo ha narrado.

Y es que el comediante mexicano de 86 años ha tenido una vida muy interesante, desde que nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, hasta cuando estuvo a punto de participar en la Guerra de Corea y Estados Unidos intervino o cuando volvió a México y estudió medicina.

Pero, ahora que se están viviendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la gente ha recordado que Chabelo también tuvo una faceta como deportista de alto desempeño que lo iban a llevar a las famosas competencias conocidas también como Olimpiadas.

Chabelo: el día que no pudo participar en los Juegos Olímpicos por falta de dinero

Con 17 años, Chabelo se ganó el poder participar en los Juegos Olímpicos de Helsinki, de 1952, junto a Rodolfo Dávila, Leonardo Basurto, Mario Tovar y Eduardo Assam, donde competiría en lucha grecorromana.

Sin embargo, el mismo Chabelo contó que le pidieron una gran cantidad de dinero para poder asistir, 40,000 pesos. Lamentablemte Xavier López no tenía los fondos suficientes.

″Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado″, dijo en 2008 a Excélsior.

De acuerdo con el periódico mexicano, en aquellos días, Xavier abandonó la lucha. Era el campeón nacional de la categoría welter y estudiaba medicina.

En su momento, Chabelo narró que entró a trabajar a la televisión por ″necesidades económicas″, donde comenzó en XEW-TV Canal 2 como camarógrafo y floor mánager.

Como lo sabemos, le llegó la oportunidad de intepretar a un niño y su fama comenzó a crecer. El resto es historia.

