Unos audios grabados en 2006 revelan una conversación en la que el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se refiere a los exjugadores merengues, Raúl González e Iker Casillas, como «las dos grandes estafas del Madrid».

El material, sacado a la luz este martes por El Confidencial, fue grabado después de que Florentino Pérez abandonó la presidencia del club hace 15 años y hace hincapié en que los excapitanes del Real Madrid fueron un fraude.

«Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca… Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl«, se escucha en el audio.

«Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto… Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas«, aseveró Pérez.

Los audios generaron polémica e indignación en gran parte del madridismo.

Por su parte, Florentino se defendió diciendo que las conversaciones fueron «grabadas clandestinamente» y aseguró que salieron a la luz debido a que promovió la Superliga.

«Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito», explicó Pérez a través de un comunicado oficial del Real Madrid.

«Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial», agregó.

Dichas declaraciones ya habían sido documentadas en el libro «Asalto al Real Madrid» de José Antonio Abellán.

«Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen», declaró Florentino.

«Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga», detalló.

El “Presi” finalizó el comunicado informando que sus abogados «están estudiando las posibles acciones a ejercitar».