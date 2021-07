El 19 de julio, Canadá dijo que permitiría que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes que estén completamente vacunados con vacunas autorizadas por Canadá ingresen para viajes no esenciales sin ponerse en cuarentena.

Los reguladores canadienses han aprobado vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson.

La decisión entra en vigor el 9 de agosto.

Canadá abrirá su frontera a estadounidenses vacunados

Para ser elegible para la entrada, los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes completamente vacunados deben presentar una prueba molecular COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas posteriores a la salida del vuelo o la llegada a un cruce terrestre.

También se les pedirá que carguen pruebas de que han recibido una serie completa de una vacuna autorizada contra el coronavirus. Esto debe ser al menos 14 días antes de la salida y se cargará en una aplicación del gobierno canadiense.

Las autoridades dijeron que Canadá abrirá sus fronteras a los viajeros completamente vacunados con vacunas autorizadas por Canadá que vivan en cualquier país a partir del 7 de septiembre, "siempre que la epidemiología de COVID-19 de Canadá siga siendo favorable.”

Estados Unidos no ha dicho si permitirá que los canadienses crucen la frontera terrestre para viajes no esenciales.

Canadá y Estados Unidos acordaron prohibir los cruces no esenciales en su frontera terrestre en marzo de 2020. Han extendido la prohibición mes a mes.

Al inicio de la pandemia, Canadá y Estados Unidos también acordaron hacer retroceder a los solicitantes de asilo que intentan ingresar a cualquiera de los países entre cruces terrestres no oficiales a lo largo de su frontera compartida. Los funcionarios aquí no dijeron cuándo o si se levantaría esa prohibición.

Vacuna COVID-19 en Canadá

Canadá ahora ha administrado más dosis per cápita que Estados Unidos, según Our World in Data de la Universidad de Oxford.

El 70 % de las personas en Canadá han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, según los datos y aproximadamente la mitad está completamente vacunada.

En los Estados Unidos, alrededor del 55 % de las personas han recibido al menos una dosis y el 48 % están completamente vacunadas.

