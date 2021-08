Un camión con propano se incendió en el puente de la bahía de San Francisco, ocasionando tráfico en dirección oeste hacia la ciudad durante varios minutos.

De acuerdo con los reportes, el camión utilitario comenzó a arder cerca de Fremont Street alrededor de las 8:43 AM y se registraron al menos dos explosiones.

***TRAFFIC ADVISORY***



All lanes of I-80 w/b (SFOBB), just east of Fremont St. off are currently stopped due to a vehicle fire with propane on board. pic.twitter.com/a4oJ0ugM6U