Un caso de maltrato animal obligó a una reacción en cadena contra el brutal hecho en el que falleció un perrito tras una golpiza y heridas con arma.

La familia Martínez, que vive en el municipio de Tlalnepantla, en el estado de México, fue captada en un video golpeando con una tabla, un palo y una roca al animal. Además de los golpes previamente el perro recibió lesiones con un cuchillo. El animal estaba amarrado en la azotea de una vivienda.

Aunque en el video que se hizo viral había más personas, al menos dos fueron detenidas a las afueras de la capital mexicana. Fernando Martínez, de 35 años, y Gloria Martínez, de 29 años, enfrentan cargos por el delito de maltrato animal, anunció la noche del miércoles la Fiscalía General.

Silver era el nombre del perro. Su muerte se difundió en un video que grabó un vecino. ″Pobrecito perro, no lo maten”, se escuchaba alrededor.

Rápidamente las redes sociales se encendieron para condenar el maltrato y pedir justicia. El actor Eugenio Derbez fue uno de los que alzó su voz para pedir al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, castigo para los responsables y que se trabaje en una regulación para que las penas por maltrato animal sean mayores.

El hecho generó una serie de mensajes de repudio en Twitter bajo el hashtag #JusticiaEnTlalne mientras activistas y organizaciones que defienden los derechos de los animales convocaron una marcha para la próxima semana al Congreso del estado de México para exigir que el maltrato animal sea clasificado como delito grave.

También se creó una petición para promover la acción de castigo por parte de los gobernantes.

Este acto no puede quedar impune, y no solo porque la ley debe aplicarse sino porque la violencia no debe permitirse en ningún grado, porque quien además es violento con un animal, quien es capaz de matar a palos a un pobre animal indefenso que está amarrado, pronto terminará haciendo algo parecido con un humano”, expresó Derbez.