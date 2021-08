Billie Eilish reveló el peor miedo al que se enfrentaría en vida

La cantante Billie Eilish tiene una vida llena de éxitos, a sus 19 años goza de una fama similar a la de estrellas consolidadas hace más de tres décadas y su popularidad va en aumento gracias a su música y presencia.

Pero no todo es color de rosa en la vida de Billie Eilish, al final es humana y tiene mil emociones encontradas como cualquier persona en este planeta, y recientemente decidió revelar cuál es el peor miedo al que se enfrentaría en vida.

La cantante dio una entrevista exclusiva a The Guardian, donde reveló que su peor miedo es quedarse sola y por ello evita hacerlo, ya sea acompañando a su hermano o a sus amigos más cercanos.

El no hacerlo, provoca momentos aterradores y de nerviosismo a Billie Eilish, es por eso que prefiere evitar a toda costa estos malos ratos.

“No me gusta estar sola. Me gusta tener autonomía y vivir en el anonimato, pero me pongo muy nerviosa cuando estoy sola, es algo que me aterra. Tengo muchos acosadores y gente que quiere hacerme cosas malas”, declaró Eilish a The Guardian.