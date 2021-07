Biden niega tropas a Haití, pero envía vacunas contra COVID-19

El presidente Joe Biden dijo el 15 de julio que enviará tropas a Haití únicamente para resguardar la embajada de Estados Unidos en el país caribeño.

El mandatario descartó planes militares para defender instalaciones del gobierno haitiano, cuyo primer ministro interino había pedido tropas a Biden para proteger la isla caribeña.

El mandatario aclaró inquietudes sobre el envío de militares a Haití durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca junto a la canciller alemana, Angela Merkel, quien visitaba Washington, D.C.

"Sólo enviaremos infantes de Marina estadounidenses a nuestra embajada para asegurarnos de que estén seguros y de que nada esté fuera de control. Pero la idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda en este momento", afirmó Biden.

Esta fotografía muestra casas de gente de pocos recursos el lunes 12 de julio de 2021, en Puerto Prí­ncipe. (AP Foto/Matí­as Delacroix)

Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki aseguró el 15 de julio que Estados Unidos apoyará a Haití con el envío de vacunas contra el COVID-19 .

"Finalmente, anoche, Haití recibió 500,000 dosis de vacunas COVID-19 Moderna donadas por Estados Unidos a través de la instalación COVAX. Y pronto enviaremos una cantidad significativa de dosis adicionales a Haití, en consulta con las autoridades sanitarias locales", dijo Psaki.

El ministro electoral de Haití, Mathias Pierre, le dijo el 15 de julio a The Associated Press que considera las declaraciones de Biden como una puerta abierta. "Esta no es una puerta cerrada. La evolución de la situación determinará el desenlace", indicó Pierre.

Varios sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse permanecen en el suelo el jueves 8 de julio de 2021 tras su captura, en la Dirección General de la Policí­a, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Jean Marc Hervé Abélard)

El funcionario haitiano cree que las tropas de Estados Unidos son necesarias en la isla para crear un ambiente seguro de cara a los próximos comicios presidenciales.

"En tanto, el gobierno está haciendo todo lo posible para estabilizar al país, retomar un ambiente de normalidad y organizar elecciones mientras se intenta llegar a un acuerdo político con la mayoría de los partidos políticos", afirmó el funcionario electoral de Haití.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).