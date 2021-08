Luego de la sorpresa que causo la vedette Lin May al anunciar que está embarazada a los 68 años, el supuesto padre, Markos D1, dijo que no estaba enterado de eso, por lo que la actriz ya reaccionó en entrevista para el programa 'Suelta la sopa'.

Lyn May dijo que su novio es una persona muy joven, por lo que no está acostumbrado a dar declaraciones y menos de un tema como este.

'Markos es muy joven, lo agarran ustedes (la prensa) y él no sabe contestar porque él no anda en este rollo, es productor. Es un muchacho muy bueno, decente', señaló May.

Ante los comentarios de muchos sectores de que su embarazo es ficticio, Lyn May aseguró que sí tuvo relaciones con Markos D1 y que no fue mediante algún método de inseminación artificial.

'Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años y es compositor, toca la guitarra, es muy talentoso. Todas las mujeres costeñas somos así, muy calientes. Mi familia está bien, está a gusto conmigo porque ellos me apoyan', aseguró la vedette.

La actriz, que siempre ha mantenido una escultural figura, dijo que no tiene miedo de que el embarazo la haga subir de peso.

'No he pensado en el nombre todavía, apenas son tres meses de embarazo y ustedes ya se andan muriendo. Yo he tenido tres hijas y me crecen las nalgas, la panza no.'