La ciudad de Burlington, en Carolina del Norte, emitió una alerta este jueves, ya que encontraron E. Coli, un tipo de bacteria fecal que puede causar diarrea, en el sistema de agua de la ciudad.

El descubrimiento, según contaron las autoridades en un comunicado, fue hecho luego de realizar muestreos de rutina.

Debido a este tipo de bacteria fecal en el agua de la ciudad de Burlington, las autoridades recomendaron hervir el agua.

La ciudad de Greensboro ha aislado y probado su sitema de agua y no está bajo aviso de hervir el agua.

BOIL WATER NOTICE for City of Burlington Water Customers until further notice pic.twitter.com/3x1R7z9nfI