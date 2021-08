Un nuevo libro biográfico de la difunta cantante Aaliyah sugiere que ella abordó a un fatal vuelo dormida por una píldora.

La biografía fue escrita por la periodista musical Kathy Iandoli y revela detalles sobre la muerte de la cantante de R&B, ocurrida el 25 de agosto de 2001.

Testigo

De acuerdo con DailyMail, un testigo que entonces tenía 13 años estuvo a bordo del taxi que llevó a Aaliyah hacia el aeropuerto de las Bahamas.

Kingsley Russell, ahora de 33 años, iba a bordo del taxi conducido por su madrastra, y declaró que Aaliyah no quería montarse en el avión cuyo destino era Estados Unidos.

La cantante tenía dolor de cabeza y regresó al vehículo con aire acondicionado tras ver que el avión parecía no ser el adecuado para el peso que cargaba.

Sobrepeso

Russell asegura que alguien regresó y le preguntó a la cantante cuál era el problema. Ella respondió que estaba preocupada de que el avión estuviera sobrecargado.

En cierto punto, alguien le dio una pastilla y ella se quedó dormida.

Russell también recuerda al equipo de la cantante pelear por el sobrepeso en la aeronave.

El piloto tampoco quería volar por el sobrepeso, pero en algún punto cambió de opinión y aceptó hacer el vuelo.

Sueño fatal

La biografía sugiere que Aaliyah fue subida al avión dormida y sin estar consciente de lo que estaba haciendo.

Finalmente el avión comenzó a descender segundos después de haber despegado y cayó al suelo.

Solo el guardaespaldas de la cantante y su estilista quedaron vivos tras el impacto, pero terminaron muriendo en el hospital más tarde.

El libro «Baby Girl: Better Known as Aaliyah» saldrá a la venta el 17 de agosto.

El libro «Baby Girl: Better Known as Aaliyah» saldrá a la venta el 17 de agosto.