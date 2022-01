Así como las grandes pasarelas anuncian las tendencias del año, la industria del color y la cocina también publican las suyas a nivel mundial. Aquí te lo cuento todo:

¿Cuál es el color del año en la cocina?

Empecemos por el color del año, según la empresa Pantone Color Institute: el Very Peri. Este color púrpura, según lo describen, muestra una actitud alegre y fomenta la creatividad y la valentía. Si lo adaptamos a la cocina, el color púrpura (no necesariamente el mismo tono), son aquellas frutas y verduras que generalmente están repletas de antioxidantes y nutrientes que protegen y nutren nuestra salud. Por ejemplo, las versiones moradas de repollo, zanahoria, papa, coliflor, betabel (remolacha), lechugas, cebolla, aceitunas, ciruelas, uvas, moras, rábanos, arándanos y hasta los frijoles, se dicen que son los más nutritivos en su categoría.

Entonces, cuando vayas al supermercado a comprar ingredientes para hacer una ensalada, seleccionar tus snacks de frutas, hornear algunos vegetales, hacerte un batido, un salteado o preparar una sopa o puré, piensa en el poder ultra violeta.

Alimentos y estilos que estarán “in”

¿Vuelve la comida comfort food (reconfortante), porque nos hemos quedado atrapados en casa por los últimos dos años? Quizás, pero la realidad del comfort food es que se traduce en comer como lo hacían nuestras abuelas, comida simple, esa que llena el alma su sabor y lo más importante: nos alimenta. Otras tendencias que se nombran para este año, están los alimentos y bebidas que aumentan la inmunidad, como los productos con vitamina C, los alimentos con base en plantas, los tés, las bebidas con jamaica y, por supuesto, la calidad de los alimentos influye de gran manera, así como el tema de la sostenibilidad y el estilo “farm to table”. Si no eres de apoyarlo, es hora de cambiar.

Sabores y nuevas experiencias

En términos de tipo de cocina, si bien la cocina asiática se tiende a generalizar, los sabores del sur son los que ganarán más fuerza. Sus ingredientes básicos, son simples, con mucho sabor y se cocinan al vapor o hervidos. Por ejemplo, el arroz jazmín, los cítricos, la albahaca asiática, el cilantro, ajo, jengibre, semillas de sésamo, chiles, entre otros. Es una forma saludable de cocinar, que requiere solo unos pocos ingredientes nuevos para refrescar tus platillos.

Después de todo lo vivido y aprendido en 2021, creo que el mundo está convencido de que la salud es lo más importante. Recuerda que solo controlamos lo que cocinamos en casa. Por ello, hay ser muy inteligente y no dejarse llevar por las tendencias en tecnología que nos alejan de nuestra cocina. Hay que ser más selectivo a la hora de seleccionar lo que traemos a ella. Cocina con ingredientes frescos, no compres aquello que no debas comer y deja todo lo procesado fuera de casa.