Comer saludable no tiene por qué ser costoso. A menudo pensamos que las recetas nutritivas requieren ingredientes caros y complicados, pero hoy te demostraremos lo contrario. Junto a la Chef Pamela Tenorio, te enseñaremos a preparar un rico y nutritivo bowl de ensalada con quinoa, un platillo completo, delicioso y, lo más importante, amigable con tu presupuesto.
Ingredientes para tu Bowl de Ensalada
Esta receta es versátil, pero aquí te dejamos la base para un platillo completo y balanceado.
- Base Verde: Lechuga (romana o la de tu preferencia).
- Carbohidrato y Proteína Vegetal: 1 taza de quinoa.
- Proteína Principal: 1 pechuga de pollo. (Alternativas: carne de res, salmón o garbanzos para una opción vegetariana).
- Para el Pico de Gallo:
- Chile verde (pimentón)
- Cebolla morada
- Tomate
- Aguacate
- Jugo de limón
Guía de Preparación Paso a Paso
- Cocina la Quinoa: Por cada taza de quinoa, utiliza dos tazas de agua. Ponla a hervir a fuego medio por aproximadamente 10 minutos, o hasta que el grano esté traslúcido y suave.
- Prepara el Pollo: Corta la pechuga en tiras delgadas. Sazona con sal y pimienta al gusto (o tus especias favoritas como ajo en polvo u orégano). Cocina el pollo en un sartén o en una freidora de aire (air fryer) por unos 20 minutos a fuego medio, hasta que esté bien cocido.
- Elabora el Pico de Gallo: Pica finamente el chile verde, el tomate y la cebolla morada. Mezcla todo en un recipiente.
- Monta tu Bowl:
- Crea una cama de lechuga fresca en el fondo del bowl.
- Añade una porción de la quinoa ya cocida.
- Coloca las tiras de pollo.
- Agrega una generosa cucharada de pico de gallo.
- Decora con trozos de aguacate y unas rodajas de limón.
Información Nutricional (Valores Aproximados por Porción)
- Calorías: 400-500 kcal
- Proteínas: 25-30 g
- Grasas: 15-20 g
- Carbohidratos: 30-40 g
- Fibra: 8-10 g