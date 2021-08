Este jueves 12 de agosto se llevarán a cabo las Clasificatorias de Estados Unidos, 36 de los mejores MCs buscarán uno de los 13 boletos para la Final Nacional de EE.UU.

Este año Red Bull Batalla de los Gallos está en busca del mejor improvisador de habla hispana en Estados Unidos para viajar a la Final Internacional 2021, pero antes, deberán enfrentarse 36 MCs en las Clasificatorias, donde solo 13 de ellos avanzarán a la Final Nacional de EE.UU.

Yartzi, Dilema y Jordi ya tienen su boleto en la Final Nacional por haber terminado en el podio del año anterior, en esta edición, Yartzi buscará el bicampeonato, Dilema va por la revancha ante este último y Jordi también buscará la revancha frente a Yartzi por la Final que le arrebató en el 2019.

Los freestylers se dividieron en 18 batallas que serán evaluadas por Tito Yang, Kim MC y El B, la dinámica de la transmisión estará en manos del fundador del Quinto Escalón, Muphasa.

Las batallas que podremos disfrutar, además de una de exhibición entre Aczino y el clasificado de Estados Unidos, Chester, serán:

PIWIE VS HEAVYBARS

CUBAN VS ZAZO WAN

STU DELIRIO VS MALUQUE

-

OG FRASES VS LINK ONE

FABY VS J LUNA

LUIS ALENO VS LEVI KUN

-

ECKONN VS JAHN

ANIMAL VS KCIQUE24

RURA VS POETA

-

NICO B VS ONER1

GIO VS MAGIMBRI

ZEU VS JAYCO

-

REVERSE VS PICH1TO

SNOW VS PHARAON

BOSS VS CHESTER

-

KLAZE VS FREITESHC

MAU VS ADONYS PAZY VS BETHO

¿Dónde, cuándo y cómo ver las clasificatorias?

Podrás disfrutar de las Clasificatorias a través del canal de Twitch de Red Bull Batalla o a través de su canal en YouTube. Puedes acceder dando click.

Se llevarán a cabo el jueves 12 de Agosto del 2021 a las 4:00 pm PT/ 7:00 pm ET.