Durham- Apunto de voltear la página de una de las experiencias más difíciles de su vida, Wildin David Guillén Acosta, un estudiante hondureño de la escuela Riverside de Durham, se graduará el 28 de enero, en la misma fecha pero un año después, de haber sido arrestado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el estacionamiento de su casa.

“Estoy en mi último semestre y preparándome para graduarme”, dijo Acosta en entrevista con La Noticia. “Como aún no llegan mis papeles, con mi consejero y mentor, hemos decidido esperar hasta agosto para lo de la universidad”, mencionó.

Aunque aún no sabe qué le gustaría estudiar, para Acosta no le es indiferente la política o las leyes. “Ahora no sé, te soy sincero. Me inclino por la política, siento que tengo labia. Con la experiencia que he conseguido puedo llegar a ser un gran político, para apoyar a la comunidad y a los demás inmigrantes, a todos, sin distinción de color. Aunque el abogado también tiene algo relacionado con la política”, manifestó.

Listo para escribir una nueva historia

Durante los cuatro meses que han pasado desde su liberación, Acosta se dedicó a terminar su último grado de escuela secundaria y a compartir su historia con otros miembros de la comunidad. Y aunque aún no le ha dado vuelta a la página a su experiencia vivida durante su arresto, está listo para hacerlo. “No le he dado la vuelta del todo, pero sí voy a comenzar hacerlo”, mencionó. “Muchas personas me dicen que no tomo nada en serio, pero les digo que no es eso. Mas bien, es que ya sufrí, ahora quiero estar alegre y no llorar más. Quiero seguir adelante, dándole una sonrisa la mundo”, apuntó.

Acosta no olvida a sus amigos, en especial a Pedro Salmerón- deportado recientemente- y a Santos Geovanny Padilla -aún arrestado-. “Desde que me liberaron he sentido un poco de alivio, pero también un poco de tristeza por mi amigo Pedro. Pensé que iba a salir libre. Siento que llevó la parte mala de toda esta historia. También, lamento mucho que Santos siga detenido. No es justo para ninguno”, apuntó.

Signos positivos

El pasado 23 de noviembre, Guillén Acosta se presentó ante la Corte de Inmigración en Charlotte con referencia a su caso de asilo político. El juez escuchó ambas partes y le dio una nueva fecha para el 30 de agosto del 2017. “Estaba muy nervioso”, contó. “Estaba en medio de esas personas está toda tu vida. Ahora, estamos preparándonos y recolectado todo, primeramente Dios vienen una buen respuesta”.

Wildin escribe su discurso de graduación-que dirá en inglés y español- en uno de los días más memorables de su vida. “Estoy feliz. Quiero decirles que siempre estaré aquí para ayudarlos. Personas que ni conozco no dudaron de mí y siempre estaré agradecidos con todos”, concluyó.