Soñador y activista tendrá que dejar el país el 14 de febrero

Durham- Un soñador de Durham, quien llegó a Carolina del Norte en el 2014 como parte del grupo “Bring Them Home” (Tráiganlos a Casa), que impulsó la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA, por sus siglas en inglés), deberá dejar el país el 14 de febrero, luego de que un juez de inmigración le negara un asilo político. “Recibí una carta esta Navidad donde dice que debo preparar mi boleto, una maleta de 40 libras y alistarme para regresar a mi país (México). Mi fecha de salida es el 14 de febrero. A las 9:30 a.m. debo presentarme en la oficina de inmigración”, dijo a La Noticia, Felipe de Jesús Molina Mendoza.

Niegan asilo

En septiembre del 2009, Felipe regresó a México con el fin de estudiar en la universidad, ya que por ser indocumentado no tenía opciones en Carolina del Norte. Sin embargo, las cosas no resultaron como pensaba y en abril del 2014 se unió al grupo de soñadores “Bring Them Home” y regresó al país donde pidió asilo político. “Tuve tres audiencias entre el 2014 y 2015. Todo iba bien. El juez aceptó mi historia y no hizo mayores preguntas”, pero dos semanas después recibió una carta donde le negaban el caso, contó Molina.

Según el joven, el juez de la corte de Inmigración en Charlotte, Barry Pettinato, argumentó que debido a la aprobación de una legislación en México donde legalizaban el matrimonio entre las personas del mismo sexo, su vida ya no corría peligro y por tanto el asilo no era necesario. “Recurrimos a la Junta de Apelaciones de Inmigración pero le dieron la razón al juez”, apuntó. Descartando todos los recursos legales, posteriormente acudieron a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y están a la espera de una respuesta. “El problema es que mientras tanto no se suspende la deportación”, anotó.

Crean petición

El 14 de febrero, Felipe y su equipo legal planean presentar una petición de suspensión de deportación en la oficina del ICE en Charlotte, con la esperanza de que el oficial le permita quedarse junto a su familia a la espera de la resolución que está pendiente.

Para ello, Molina Mendoza recurrió al grupo Alerta Migratoria con el fin de que le ayuden con una campaña para hacer pública su situación. Como parte de este esfuerzo tienen una petición que se puede encontrar en www.petitions.moveon.org/sign/stop-trump-education y que también circula en la página de Facebook del grupo. El objetivo es recolectar 200 firmas y hasta ahora tienen 155.

Graduado en Durham

Felipe, de 24 años, vivió desde los ocho años hasta los 18 en la ciudad de Durham donde se graduó en Riverside High School. “Muchas personas creen que es un juego regresar a México, pero hasta que no te pasa a ti, hasta que no sufres la persecución la violencia y el abuso por ser gay, no ves la realidad”, concluyó.

Para apoyar a Felipe de Jesús Molina