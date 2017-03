Sabor agridulce dejó entre latinos reunión con policía de Raleigh

Raleigh- Un sabor agridulce dejó entre los miembros de la comunidad latina las respuestas de la Jefa del Departamento de Policía de Raleigh, Casandra Deck Brown, con respecto a su posición acerca de las acciones ejecutivas migratorias anunciadas en enero por el presidente Donald Trump, las cuales buscan que las agencias del orden locales ejerzan funciones de inmigración o colaboren con esta agencia.

Distintos puntos de vista

En el marco de la reunión: “Hablando acerca de los asuntos importantes para nuestra comunidad”, realizada la noche del lunes 27 de febrero en el centro comunitario de Abbotts Creek en Raleigh, Deck Brown ratificó que el tema de “la inmigración es una responsabilidad federal y no local”, y que los oficiales no preguntan o tienen manera de averiguar el estatus migratorio de una persona.

“Nosotros no hablamos sobre inmigración porque ese no es nuestro rol. Lo que pasa a nivel federal no necesariamente ocurre a nivel local’, mencionó.

Sin embargo para algunos de los latinos presentes, aunque esto es claro, indirectamente sí colaboran con inmigración al poner en riesgo de deportación a un inmigrante indocumentado arrestado, por ejemplo por una infracción menor de tránsito.

“Son el vehículo”, explicó Nayely Pérez Huerta, quien habló en nombre del Comité Popular Somos Raleigh, presentes en el evento. “Siento que no hubo resultados concretos. Ella se rehusa a aceptar que los oficiales son un medio para la deportación cuando una persona es detenida. Allí están cooperando. Siento que no lo entiende y piensa que somos nosotros los que mezclamos esto, pero este no es el caso” indicó.

Sobre esto, la jefe Deck Brown mencionó que cuando una persona es arrestada “es responsabilidad del alguacil y no de ellos, y que es allí (en la cárcel del condado de Wake) donde se aplica el program 287(g). Hay una mezcla de cosas, hay leyes que cumplir y hay un montón de cargos que pueden ser diferentes, pero cuando se es arrestado, ya no es nuestra responsabilidad”, apuntó.

Identificación comunitaria

En la reunión donde asistieron más de 50 latinos, fue planteado de nuevo la posibilidad de que la policía de esta ciudad acepte la identificación comunitaria conocida Faith Action ID, como una alternativa para los inmigrantes que por su condición migratoria no pueden tramitar una identificación estatal o licencia de conducir, sin embargo Deck Brown dijo que el identificar a los ciudadanos es una “responsabilidad del estado de Carolina del Norte” y que ciudad por ciudad no puede buscar maneras de hacerlo.

“No puedo recomendar este tipo de identificaciones ya que depende de una legislación. No es nuestra responsabilidad”, señaló.

Seguir estrechando lazos

Finalmente, al evento que contó con un panel donde además de la policía, estuvieron Natalie Britt, de la organización de Desarrollo de Vivienda (DHIC), y David Salazar del grupo Sí a las Licencias NC, cerró con una invitación de Deck Brown a seguir las conversaciones y continuar estrechando lazos de confianza entre todos los miembros de la comunidad.